Дайджест на выходные #52

ФЕВРАЛЬСКИЙ НОМЕР ЖУРНАЛИСТА УЖЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ!

Начался новый месяц, а значит, свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна для членов Клуба Журналиста.

ВЕБИНАР «ПОСТРОЕНИЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ. ГДЕ НАЙТИ ХОРОШЕГО МЕНЕДЖЕРА» СОСТОИТСЯ 8 ФЕВРАЛЯ

8 февраля в 10:00 «Построение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера».

О спикере: Иввета Аврорина — специалист в области медиа менеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования.

Регистрация на вебинар на www.jrnlst.ru.

Регистрация закачивается 6 февраля!

Участие для членов Клуба «Журналист» БЕСПЛАТНОЕ

Справки — e-mail: info@jrnlst.ru, тел: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В МЕДИА: 8 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

Иллюстрация помогает изданиям, которые ее умело используют, привлечь внимание читателей. Сложно представить современное медиа или блог без фотографий или иллюстраций: мы воспринимаем их быстрее, чем текст. Как выбрать оформление и создать иллюстративный стиль вашего издания? Делимся полезными советами арт-директора проекта Setka.

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕЙ БАДАНИНОЙ

Бывший главный редактор Cosmopolitan и SNCMedia Аля Баданина в конце прошлого года возглавила самый крупный в Рунете женский проект Леди Mail.ru. Из интервью с Алей, опубликованном Pressfeed, вы узнаете:

• Какие темы и форматы актуальны для женской аудитории;

• Как вовлечь аудиторию в производство контента;

• Нужно ли использовать платное продвижение в соцсетях;

• Зачем в заголовке нужно слово «брови»;

• Что получится, если нарядить произведения искусства в свитеры.

ФАКТЧЕКИНГ В ТУМАНЕ

В июле 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. А затем в Сети появилось видео, где показали переписку одного из причастных к перевороту офицеров в приложении WhatsApp. Голландец Кристиан Триберт, проверяя подлинность переписки, провел расследование, за которое получил Европейскую премию прессы. Елена Упорова приводит несколько пунктов его размышлений и сомнений, которые, по её мнению, приводят к хорошему фактчекинг

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Никто не поспорит, что мобильные инструменты играют центральную роль в расследовательской журналистике. Австралийский журналист Иво Бурум приводит список инструментов и приложений, которые помогут журналистам работать практически где угодно: «Каждую минуту более трех миллиардов пользователей смартфонов используют более шести миллионов приложений для загрузки 600 часов кое-как снятых видео. Журналист Чарльз Фельдман называет этот поток кликов «информационным цунами». Я называю это новой возможностью».

КУДА УХОДИТ ЖУРНАЛИСТИКА И ЖУРНАЛИСТЫ

...

— Костя, ты где сейчас?

— Нигде.

— А на что ты живешь?

— Наркотиками торгую. Надоело получать «ничего».

Я посмотрела в его глаза и поняла, что он не шутил.

...

Елена Упорова — о том, куда и почему уходят журналисты. И журналистика.

НОВЫЕ КОЛОНКИ АНДРЕЯ МИРОШНИЧЕНКО

На этой неделе Андрей Мирошниченко рассказал о том, зачем BBC финансирует репортеров районных газет, почему потеря прав ТВ на спортивные трансляции приведет к краху тележурналистики, а также кто такие инфлюенсеры и чем они опасны для СМИ.

ХАЙП: ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

С таким докладом выступит генеральный директор агентства «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин на ежегодной международной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве.

На конференции также выступят такие эксперты в сфере PR и новых медиа как Тимур Асланов, Дамир Фейзуллов, Влад Титов,

Людмила Харитонова, Михаил Буданов, Светлана Крылова, Евгений Козлов и другие.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

Членам Клуба Журналиста стали доступны:

• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

На этой неделе редактор отдела «Образование» Светлана Распопова рассказала о том, как научить студентов писать журналистские тексты, а Татьяна Саблина предложила свою методику преподавания дисциплины «Введение в специальность». Свой опыт организации детской редакции описала журналист и педагог допобразования высшей категории Светлана Лебедева. Екатерина Выровцева в материале «Уроки про прошлое, или зачем журналисту история?» дала ценные советы о том, как заинтересовать студентов историей журналистики.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».

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