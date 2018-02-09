Дайджест на выходные #53

Главная тема февральского номера — будущее медиаиндустрии. Наступивший год станет годом президентских выборов в России, футбольного чемпионата там же, реформы Facebook, тяжелых испытаний в бизнесе, новых творческих прорывов в сфере высоких технологий и журналистских инноваций. Обзор основных веяний медиаиндустрии, с которыми нам придется столкнуться в этом году — в новом номере ЖУРНАЛИСТА. Подписаться на журнал просто: зайдите в раздел ПОДПИСКА и выберите удобную для вас форму.

РУКОВОДСТВО ПО ФАКТЧЕКИНГУ

Факт — синоним истины и основа журналистского произведения. Ложный факт, опубликованный в медиа, получает живой отклик и быстро распространяется. Дальнейшие опровержения не получают столько охвата, сколько фейки.

Именно поэтому нужно знать основные принципы и инструменты фактчекинга. Иван Иваничев рассказывает о главных из них и приводит смешные (а иногда и очень грустные) примеры фейковых новостей.

ВЕБИНАР «КАК НАУЧИТЬ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как научить менеджеров продавать больше» состоится 15 февраля, 10:00 (мск). Это второй вебинар из серии интернет-лекций Иветты Аврориной о менеджменте

Стоимость:

• Бесплатно — для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;

• 950 рублей — для всех.

Чтобы зарегистрироваться на этих и других вебинарах, скачайте и заполните форму и направьте ее по e-mail info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ — ПОЛЕЗАЙ В ПРОРУБЬ

О том, как российские СМИ освещают предвыборную кампанию и что случилось с политическим пиаром за последние годы, рассказывает Егор Королев: «Иногда даже болваны в аудитории догадываются, что их оболванивают, что государственные СМИ забыли про чувство меры и отдают явное предпочтение только одной политической силе. И именно в этот момент часть зрителей уходит к другим источникам, в интернет».

ХАЙП: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

С таким докладом выступит генеральный директор агентства «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин на ежегодной международной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве.

На конференции также выступят такие эксперты в сфере PR и новых медиа как Тимур Асланов, Дамир Фейзуллов, Влад Титов,

Людмила Харитонова, Михаил Буданов, Светлана Крылова, Евгений Козлов и другие.

ЕЛЕНА ВАРТАНОВА: «ЛЮДЯМ НУЖНЫ НАВИГАТОРЫ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОТОКАМ»

Сегодня, в эпоху фейковых новостей и гибридизации медиа, спрос на качественный контент велик как никогда. А значит, велик спрос на тех, кто такой контент способен произвести. О подготовке журналистских кадров, особенностях российской журналистики и трансформации профессии — интервью с Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Газета «Терские ведомости» 13 января этого года праздновала юбилей со дня выхода первого номера —150 лет. Правда, небольшой перерыв в издании газеты все-таки был: Октябрьская революция, казалось бы, поставила точку в истории издания, но в 2011 году Казбек Таутиев возродил первое печатное издание родного региона: «Быть независимым СМИ для нас важно потому, что здоровое общество немыслимо без средств массовой информации, которые стараются отражать независимую объективную позицию в общественно значимых вопросах».

НОВЫЕ КОЛОНКИ АНДРЕЯ МИРОШНИЧЕНКО

На этой неделе Андрей Мирошниченко рассказал о кампании, организованной Британским Союзом журналистов #Useitpayforit, «Использовал — заплати», а также о том, как правительство Великобритании относится к закрытию печатных изданий. Другая колонка медиаэксперта посвящена тому, как берлинская газета Tageszeitung успешно существует в рамках потребительской кооперации: «Продукт, который потребляют члены кооператива, — само существование издания и представленность их общественно-политических интересов. И только потом уже контент».

НОВАЯ КОЛОНКА ВЛАДИМИРА СНЕГИРЕВА

Борис Резник, известный журналист и общественный деятель, умер 27 января. На этой неделе Владимир Снегирев делится воспоминаниями о своем друге и коллеге: «Если уж ты взялся разоблачать зло, то, во-первых, сам будь безупречен, а во-вторых, избегай всякого голословия».

ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Современная полиграфия способна за деньги исполнить любой каприз издателя. Однако до процветания еще далеко: у основных клиентов попросту нет денег. Более того, на рынке распространения и дистрибуции печатной продукции наблюдается кассовый разрыв, и то, что сейчас происходит, напоминает мыльный пузырь. Издателям не платят распространители, а издатели вынуждены отгружать готовую продукцию, чтобы не уменьшать тиражи и не увеличивать стоимость экземпляра. ЖУРНАЛИСТ попросил экспертов-полиграфистов прокомментировать ситуацию.

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ» ОТКРЫЛИ НОВУЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ТЕЛЕСТУДИЮ

«Липецкое время» — это первый и единственный в области 24-часовой самопрограммируемый телеканал, который вещает в прямом эфире не только на территории Липецкой области, но и далеко за ее пределами.

Теперь этот канал стал еще и обладателем рекордной по размеру и функциональности среди телекомпаний Центрального Черноземья телестудии.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

Членам Клуба Журналиста стали доступны:

• Полная запись вебинара ЖУРНАЛИСТА «Построение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера», прошедшего 8 февраля.

Спикер: Иветта аврорина — специалист в области медиаменеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования. Иввета Аврорина — опытный тренер, профессионал и успешный медиаменеджер. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

Редактор отдела «Образование» Светлана Распопова рассказала о новом учебнике «Фейковые новости. Информационная мистификация».

Андрей Аллахвердов публикует эксклюзивные переводы зарубежных текстов. На этой неделе он рассказал об очередном нововведении Facebook: социальная сеть теперь будет отдавать приоритет местным новостям. А также о том, ударит ли по доходам медиакомпаний встроенный в обновленный браузер Google Chrome блокировщик рекламы.

Анатолий Петраш ответил на вопрос, отличается ли специфика профессиональной порядочности журналиста от порядочности, например, инженера, и описал главные принципы изучения журналистской этики.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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