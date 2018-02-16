Дайджест на выходные #54

КАК НЕ СТАТЬ ИНОАГЕНТОМ

В январе 2018 года Государственная дума одобрила дополнения к закону о СМИ — иностранных агентах, принятом осенью прошлого года. Теперь под раздачу могут попасть и блогеры, а пользователей соцсетей обяжут указывать в своих публикациях, что информация перепечатана из СМИ-иноагентов. Пока внимание медиасообщества было обращено на эти поправки, внесли еще одну — о расширении оснований для внесудебной блокировки. Многие издания уже были заблокированы по этим основаниям. Директор центра защиты прав СМИ Галина Арапова анализирует новые риски для медиасообщества.

ВЕБИНАР ЖУРНАЛИСТА «ЭТИКА. О ЧЕМ ЗАБЫВАЮТ ЖУРНАЛИСТЫ И НЕ ТОЛЬКО ОНИ. К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ»

Часто этические нормы воспринимаются, как последний кремовый завиток на верхушке торта. Просто эффектное украшение. Почему это не так? Почему этический кодекс помогает журналисту сохранять достоинство и честь, оставаться настоящим журналистом, защищать свою профессию перед лицом чиновников, суда и собственного начальства. Мы попробуем это понять, разобрать пару-тройку важных кейсов и представить себе этику как щит.

Спикер: Елена Упорова

Стоимость:

• Бесплатно — для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;

• 950 рублей — для всех.

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КАК AXEL SPRINGER ПРИВЛЕКАЕТ АУДИТОРИЮ К ВИДЕОФОРМАТАМ

После того, как Facebook изменил алгоритм ленты новостей, для издателей стало как никогда важно развивать видеоформаты на своих собственных платформах. Объединенная редакция общенациональной немецкой газеты Welt и новостного телеканала N24 успешно справляется с этой задачей. Основные принципы ее стратегии — в материале ЖУРНАЛИСТА.

5 ТРЕНДОВ НОВЫХ МЕДИА В 2018 ГОДУ

ЖУРНАЛИСТ подготовил обзор пяти ключевых трендов новых медиа в 2018 году: «Для того чтобы попасть в тысячи и миллионы персонализированных пользовательских лент, издательский продукт должен быть приготовлен из разных ингредиентов и доступен в любом общепите».

УРОКИ ТУРЕЦКОГО: СВОБОДА СЛОВА СТОИТ ДОРОГО

Премия Рузвельта ежегодно присуждается тем, кто следует принципам, на которых зиждется демократия: свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды, свобода от страха. В этом году ее присудили, в частности, турецкому журналисту Эролу Эндероглу, который более 20 лет борется за свободу прессы.

Сейчас Эрол уже третий год находится под следствием по гротескному обвинению в «поддержке терроризма». Он ограничен подпиской о невыезде, а в 2017 году его временно помещали в тюрьму. Ему грозит заключение до 14 лет.

ГДЕ РЕДАКЦИИ БРАТЬ ИДЕИ ДЛЯ КОНТЕНТА

Поиск тем и регулярный выпуск материалов может стать проблемой для любой компании, создающей информационный продукт. Что делать, если у вас дефицит идей? Об этом расскажут эксперты: руководитель отдела цифровых медиа ИД Burda Алёна Данилова и создатель авторского блога о диджитал-маркетинге Digital Eva Валентина Евтюхина. Делимся полезным материалом компании Setka.

«ГЛАССНОСТЬ» — ФОРМА ЖИЗНИ

Ведущий самого популярного в мире англоязычного социального радиошоу «This American Life» Айра Гласс — упрямый, вредный и твердый как скала журналист. По рейтингам он побеждает самого Говарда Стерна. Выпуск программы Гласса о финансовом кризисе в Америке включен в курсы университетов для экономистов. Он первым сообщил о нарушениях прав человека в тюрьме в Гуантанамо, он ругает формальную журналистику и новости и удаляет из архивов свою самую рейтинговую программу, показывая, как надлежит поступать с фейковыми новостями и историями. Радиожурналист Елена Упорова рассказывает о своих впечатлениях от общения с Айрой Глассом.

НОВЫЕ КОЛОНКИ АНДРЕЯ МИРОШНИЧЕНКО

На этой неделе Андрей Мирошниченко рассказал об очередной реформе Facebook, направленной против «профессиональных» пользователей соцсети, а также о журналистике, ориентированный только на позитивные новости. Также медиаэксперт рассказал о том, почему растет подписка на Financial Times и распространяется ли эта приятная тенденция на мировой рынок в целом.

БОРИС ЛОЗОВСКИЙ «Я ПРОСТО РАССКАЗЫВАЮ О СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ»

Декану факультета журналистики УрФУ Борису Николаевичу Лозовскому 5 февраля исполнилось 70 лет.

О его взглядах на профессию и образование рассказывает Светлана Распопова: «Борис Николаевич прост, краток и ироничен. Он не любит давать интервью и разные комментарии, хвалит редко, ругает тоже редко. О себе он говорит: «Какой из меня мастер? Я просто рассказываю о современной журналистике и делюсь собственными наблюдениями, чтобы молодые журналисты не наступали на те же грабли».

ПОЧЕМУ НЕБОЛЬШИЕ НОВОСТНЫЕ СЛУЖБЫ БОЛЕЕ УСПЕШНЫ В ЖУРНАЛИСТИКЕ ДАННЫХ

Австрийская журналистка Беттина Фигль провела исследование по журналистике данных в небольших новостных службах и обнаружила, что размер команды — это не препятствие для инноваций. О преимуществах небольших ньюсрумов Беттина рассказывает на примере газеты Berliner Morgenpost, которая добилась просто сказочного успеха, работая с журналистикой данных.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

Членам Клуба Журналиста стали доступны:

• Полная запись вебинара ЖУРНАЛИСТА «Как научить менеджеров продавать больше», прошедшего 15 февраля.

Спикер: Иветта аврорина — специалист в области медиаменеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования. Иввета Аврорина — опытный тренер, профессионал и успешный медиаменеджер. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

Редактор отдела «Образование» Светлана Распопова и Софья Стебловская рассказали о том, как искусство может помочь молодым журналистом понять историю профессии.

Свою методику преподавания дисциплины «Правовые основы журналистики» представила Анна Капустина (интересные задания внутри).

Также читайте о плюсах и минусах очередной образовательной программы для журналистов ФГОС ++.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».