Дайджест #56

Три года назад одна из самых многотиражных газет США решилась на кардинальные преобразования, касающиеся стратегии развития и организации работы редакции. За это время она радикально изменилась и превратилась из традиционного бумажного издания в СМИ, которое ориентируется в первую очередь на цифру. Что стоит за превращением The Dallas Morning News в цифровое СМИ, разбиралась Симона Флюкигер.

Новая старая рубрика

Сайт ЖУРНАЛИСТА возобновляет раздел «Клуб молодых журналистов (КМЖ). Он будет помогать тем, кто очень хочет попасть в профессию. Здесь будут публиковаться тексты школьников, студентов и тех, кто только начинает свой путь в журналистике. А лучшие тексты обязательно появятся в печатной версии журнала. Подробнее, о том, что нужно для публикации, читайте здесь.

Открывает возрожденную рубрику КМЖ студентка второго курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

Спрос рождает предложение. Или наоборот? О чем, как и для кого пишут самые тиражные газеты Брянска, разбиралась Мария Шпакова.

ВСПОМИНАЯ ОТЦА

Он плавал мотористом по Чулыму, работал автомехаником, монтажником, слесарем, мастером и главным инженером, трудился и на Севере и осваивал нефтяные месторождения. А еще он печатался во многих советских изданиях: в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Красное знамя», «Лесная промышленность», журналах «Агитатор», «Мастер леса», «Крокодил», всех и не перечислишь…

Александр Сухачев рассказывает историю своего отца Павла Сухачева — неравнодушного человека, увлечение которого переросло в профессию.

Главный редактор газеты «Селигер» Наталья Николаева считает, что газета должна быть чем-то большим, чем просто информационный листок. И, действительно, «Селигер» запускает издательские проекты, буквально спасая от забвения культурное наследие Осташкова, участвует в общественных акциях, устраивает праздники со стихами, песнями и «пиром на весь мир». А в ответ благодарные читатели и друзья газеты защищают издание в настоящей войне, которую начала против нее власть.

С таким докладом выступит организатор тотального диктанта в Москве Мария Ровинская

на ежегодной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018» в Москве 19-20 апреля.

В докладе:

• Почему студенческая общественная акция стала такой успешной?

• Что делает «Тотальный диктант» суперпопулярным образовательным событием?

• Как организована пиар-работа в проекте?

• Что помогает и что мешает его развитию?

Программа и регистрация на сайте.

Норвежское издательство Amedia идет к привлечению цифровых подписчиков сложным, ориентированным на данные путем. Почему — объясняет исполнительный вице-президент компании Пол Недреготтен: «С продажами подписки связаны два вопроса. Первый — как продать, а второй — как потом удержать подписчиков. И на оба вопроса ответ весьма простой: хорошая журналистика».

Польский журналист Константы Геберт собирается нарушить скандальный закон об Институте национальной памяти, действующий с 1 марта этого года. Этот закон предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте. Геберт не верит в его конституционность: «Наш главный враг — наша собственная уступчивость. «Пусть они там наверху делают что хотят, пока они дают мне читать, что я хочу, говорить, что я хочу, делать, что я хочу, — мне все равно». Нет. Так не получится. Публичное пространство им не принадлежит. Оно — наше».

На этой неделе Андрей Мирошниченко размышлял о том, что будет с материалами онлайн-газет в случае их закрытия. Медиаэксперт также рассказал, как хитро «подогревает» своих будущих подписчиков старейшая британская газета Times, и зачем Buzzfeed продает ложки.

ЖУРНАЛИСТ объявляет весеннюю Акцию: подпиши коллегу на журнал «Журналист» и выиграй поездку на отдых!

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ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

ЖУРНАЛИСТ запускает проект создания словаря медиатерминов. Присоединяйтесь к проекту и войдите в состав авторов-составителей словаря.

На этой неделе Членам Клуба Журналиста стали доступны:

• Полная запись вебинара «Этика. О чем забывают журналисты», который прошел 1 марта.

Спикер: Елена Упорова — независимый продюсер, медиаэксперт, журналист.

• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

Руководители и редакторы медиапроектов Mail.Ru обрисовали будущее больших и малых онлайн-медиа, Светлана Распопова рассказала о главных трендах журналистского образования, а из опубликованных на этой неделе методических рекомендаций Марии Петрушиной вы узнаете, как научить будущих журналистов чувствовать язык и помочь им выработать свой собственный стиль.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».