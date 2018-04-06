Дайджест на выходные #61

Теги: 
дайджест
Апр 6, 2018

 

Вышел свежий номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема апрельского номера — господдержка СМИ. В России нужен закон, определяющий формы государственной поддержки и гарантии независимости средств массовой информации, — такие сообщения появились в лентах в начале марта. В этом номере мы разбираемся, в каких мелочах господдержки кроется дьявол, а в каких случаях без нее никак не обойтись. Подписаться на журнал просто: зайдите в раздел ПОДПИСКА и выберите удобную для вас форму.

 

Аве, Аркадий

Смешное — уже не страшно. Замечательный писатель Аркадий Аверченко, которого советские критики обвинили в том, что он не разглядел «величайшей революции», прекрасно разглядел и предсказал все — и тоталитаризм, и репрессии, и продуктовые нехватки, и схватки кремлевских бульдогов под ковром… И высмеял это. Леонид Флорентьев: «Хороший фельетон нельзя написать, сохраняя олимпийское спокойствие. Фельетонист всегда пристрастен».

 

Деловой форум ЖУРНАЛИСТА 2018

Медиагруппа «Журналист» приглашает вас на открытие Медиасезона-2018! VIII ежегодный Деловой форум ЖУРНАЛИСТА состоится 10-11 апреля в Москве. Присоединяйтесь к обсуждению актуальных проблем отрасли!
Программа мероприятия здесь. 

 

Барин ушел в ступор

Умные учатся на своих ошибках. Стараемся не запутаться в падежах, цифрах и собственном тексте: Мария Прянишникова дает экспертное заключение о материале «Чем навредила отмена крепостного права» в рамках Клуба продвинутого журналиста.

 

Отдых по подписке

ЖУРНАЛИСТ помогает не только продуктивно работать, но и хорошо отдыхать!

•   Оформи 10 апреля любую подписку (цифровую или печатную) на журнал «Журналист» на II полугодие по единой специальной цене — 2 400 рублей и получи шанс выиграть путевку на отдых! 

•   В Акции может принять любой участник Делового форума ЖУРНАЛИСТА (физическое или юридическое лицо), оформивший подписку в этот день. 

•   Розыгрыш путевки состоится 10 апреля в 18-00, сразу после церемонии награждения. 

Не упусти шанс, выиграй отдых по подписке!

 

Иллюстрации без риска: подводные камни в работе бильдредактора

Закон вот уже одиннадцать лет позволяет защищать гражданам свое изображение, но получение письменного разрешения выглядит непростой задачей для журналиста или фотокорреспондента, а иногда отпугивает самих граждан. Поэтому редакции часто идут на риск. Светлана Кузеванова на примере анализа фотографий из районных газет разбирается, так ли сложны правила публикации изображений людей.

 

Конференция «Эффективная пресс-служба-2018» пройдет в Москве 19-20 апреля

Управление репутацией чиновника и государственной структуры —сегодня особенно важная тема. 

Об этом пойдет разговор в докладе руководителя агентства ReputationLab Никиты Прохорова на конференции «Эффективная пресс-служба-2018» в Москве 19-20 апреля. 

В докладе: 
•   особенности управления репутацией в государственной структуре;

•   специфика управления репутацией чиновника;

•   поведение чиновников в кризисной ситуации;

•   ответы на негативные комментарии в интернете: кому, как и где отвечаем;

•    разработка ToneofVoice и карты реагирований

 

Новые колонки Андрея Мирошниченко

Андрей Мирошниченко рассказал о спорах вокруг экспериментов газеты The New York Times с алгоритмами, которые подстраивают выдачу статей под персональные параметры читателя, а также о фундаментальных переменах в журналистике: «Столетняя дискуссия о роли и функциях СМИ свелась к простому вопросу: может ли журналист получить несколько минут читателя?».

 

Новая колонка Владимира Снегирёва

Инна Павловна Руденко всю жизнь проработала в одной редакции — это была «Комсомольская правда». Владимир Снегирев: «Всю жизнь она оставалась верна одной теме, ее можно сформулировать так: битва за хорошего человека. Она воевала за нравственность, за справедливость, за высокое и правильное — кто сейчас может сказать, что еще остались такие журналисты?»

 

Объявляем победителей национального конкурса «Большие победы маленьких людей»

Друзья! Список победителей третьего национального конкурса на лучший материал о защите прав граждан и соблюдении законности «Большие победы маленьких людей» уже можно посмотреть на нашем сайте!

Напомним, главная задача конкурса — привлечь внимание к практике защиты прав граждан, правового просвещения, работе, а также жанрам судебного очерка, журналистского расследования, взаимодействию СМИ и аудитории.

 

Видение в новом теле

Телевизор все еще смотрят много и активно, особенно люди старшего поколения. Но с расширением возможностей видеопотребления рейтинги на традиционных телеканалах падают все ниже. О монетизации ТВ и о том, как мы смотрим телевизор, рассказывает Галина Щепилова, преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова.

 

Телеграфный столп

Одна из самых популярных газет Великобритании стоит на пороге, возможно, самых радикальных перемен в своей более чем полуторавековой истории. Последние годы Daily Telegraph живет в атмосфере кризиса, который сопровождается кадровой чехардой, падением продаж тиражей, значительным старением аудитории. Владельцы издания пригласили на роль спасателя Ника Хью — профессионала в области интернет-бизнеса, который никогда не занимался издательской деятельностью. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА 

На этой неделе Членам Клуба Журналиста стали доступны:

•   Полная запись вебинара «Работа редакции. Мотивация: Кнут или пряник», который прошел 5 апреля.

Спикер: Оксана Ачкасова, генеральный директор Национальной телерадиокомпании Чувашии, город Чебоксары.

•   ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

Как на практике доказать студентам важность и ценность истории отечественной журналистики — читайте в методических рекомендациях Светланы Нарожной — кандидата филологических наук, преподавателя кафедры журналистики Белгородского национального исследовательского университета.

Проблема отсутствия местных газет выходит на новый уровень. Теперь в опасности не только право человека на информацию, но и его здоровье. Об этом — в статье Хелен Брэнсуелл, переведенной Андреем Аллахвердовым.

О том, как правильно в рамках дисциплины «История журналистики» говорить с сегодняшними двадцатилетними о времени, которого они не застали, рассказала Ольга Минаева, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ.

•   КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

 

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».

Иллюстрация: shutterstock.com
 
Вернуться назад