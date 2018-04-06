Дайджест на выходные #61

Вышел свежий номер ЖУРНАЛИСТА
Главная тема апрельского номера — господдержка СМИ. В России нужен закон, определяющий формы государственной поддержки и гарантии независимости средств массовой информации, — такие сообщения появились в лентах в начале марта. В этом номере мы разбираемся, в каких мелочах господдержки кроется дьявол, а в каких случаях без нее никак не обойтись. Подписаться на журнал просто: зайдите в раздел ПОДПИСКА и выберите удобную для вас форму.
Аве, Аркадий
Смешное — уже не страшно. Замечательный писатель Аркадий Аверченко, которого советские критики обвинили в том, что он не разглядел «величайшей революции», прекрасно разглядел и предсказал все — и тоталитаризм, и репрессии, и продуктовые нехватки, и схватки кремлевских бульдогов под ковром… И высмеял это. Леонид Флорентьев: «Хороший фельетон нельзя написать, сохраняя олимпийское спокойствие. Фельетонист всегда пристрастен».
Деловой форум ЖУРНАЛИСТА 2018
Медиагруппа «Журналист» приглашает вас на открытие Медиасезона-2018! VIII ежегодный Деловой форум ЖУРНАЛИСТА состоится 10-11 апреля в Москве. Присоединяйтесь к обсуждению актуальных проблем отрасли!
Программа мероприятия здесь.
Умные учатся на своих ошибках. Стараемся не запутаться в падежах, цифрах и собственном тексте: Мария Прянишникова дает экспертное заключение о материале «Чем навредила отмена крепостного права» в рамках Клуба продвинутого журналиста.
Отдых по подписке
ЖУРНАЛИСТ помогает не только продуктивно работать, но и хорошо отдыхать!
• Оформи 10 апреля любую подписку (цифровую или печатную) на журнал «Журналист» на II полугодие по единой специальной цене — 2 400 рублей и получи шанс выиграть путевку на отдых!
• В Акции может принять любой участник Делового форума ЖУРНАЛИСТА (физическое или юридическое лицо), оформивший подписку в этот день.
• Розыгрыш путевки состоится 10 апреля в 18-00, сразу после церемонии награждения.
Не упусти шанс, выиграй отдых по подписке!
Иллюстрации без риска: подводные камни в работе бильдредактора
Закон вот уже одиннадцать лет позволяет защищать гражданам свое изображение, но получение письменного разрешения выглядит непростой задачей для журналиста или фотокорреспондента, а иногда отпугивает самих граждан. Поэтому редакции часто идут на риск. Светлана Кузеванова на примере анализа фотографий из районных газет разбирается, так ли сложны правила публикации изображений людей.
Конференция «Эффективная пресс-служба-2018» пройдет в Москве 19-20 апреля
Управление репутацией чиновника и государственной структуры —сегодня особенно важная тема.
Об этом пойдет разговор в докладе руководителя агентства ReputationLab Никиты Прохорова на конференции «Эффективная пресс-служба-2018» в Москве 19-20 апреля.
В докладе:
• особенности управления репутацией в государственной структуре;
• специфика управления репутацией чиновника;
• поведение чиновников в кризисной ситуации;
• ответы на негативные комментарии в интернете: кому, как и где отвечаем;
• разработка ToneofVoice и карты реагирований
Новые колонки Андрея Мирошниченко
Андрей Мирошниченко рассказал о спорах вокруг экспериментов газеты The New York Times с алгоритмами, которые подстраивают выдачу статей под персональные параметры читателя, а также о фундаментальных переменах в журналистике: «Столетняя дискуссия о роли и функциях СМИ свелась к простому вопросу: может ли журналист получить несколько минут читателя?».
Новая колонка Владимира Снегирёва
Инна Павловна Руденко всю жизнь проработала в одной редакции — это была «Комсомольская правда». Владимир Снегирев: «Всю жизнь она оставалась верна одной теме, ее можно сформулировать так: битва за хорошего человека. Она воевала за нравственность, за справедливость, за высокое и правильное — кто сейчас может сказать, что еще остались такие журналисты?»
Объявляем победителей национального конкурса «Большие победы маленьких людей»
Друзья! Список победителей третьего национального конкурса на лучший материал о защите прав граждан и соблюдении законности «Большие победы маленьких людей» уже можно посмотреть на нашем сайте!
Напомним, главная задача конкурса — привлечь внимание к практике защиты прав граждан, правового просвещения, работе, а также жанрам судебного очерка, журналистского расследования, взаимодействию СМИ и аудитории.
Видение в новом теле
Телевизор все еще смотрят много и активно, особенно люди старшего поколения. Но с расширением возможностей видеопотребления рейтинги на традиционных телеканалах падают все ниже. О монетизации ТВ и о том, как мы смотрим телевизор, рассказывает Галина Щепилова, преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова.
Одна из самых популярных газет Великобритании стоит на пороге, возможно, самых радикальных перемен в своей более чем полуторавековой истории. Последние годы Daily Telegraph живет в атмосфере кризиса, который сопровождается кадровой чехардой, падением продаж тиражей, значительным старением аудитории. Владельцы издания пригласили на роль спасателя Ника Хью — профессионала в области интернет-бизнеса, который никогда не занимался издательской деятельностью.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
На этой неделе Членам Клуба Журналиста стали доступны:
• Полная запись вебинара «Работа редакции. Мотивация: Кнут или пряник», который прошел 5 апреля.
Спикер: Оксана Ачкасова, генеральный директор Национальной телерадиокомпании Чувашии, город Чебоксары.
• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ
Как на практике доказать студентам важность и ценность истории отечественной журналистики — читайте в методических рекомендациях Светланы Нарожной — кандидата филологических наук, преподавателя кафедры журналистики Белгородского национального исследовательского университета.
Проблема отсутствия местных газет выходит на новый уровень. Теперь в опасности не только право человека на информацию, но и его здоровье. Об этом — в статье Хелен Брэнсуелл, переведенной Андреем Аллахвердовым.
О том, как правильно в рамках дисциплины «История журналистики» говорить с сегодняшними двадцатилетними о времени, которого они не застали, рассказала Ольга Минаева, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ.
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».
Иллюстрация: shutterstock.com