Дайджест на выходные #64

Маленький гигант большого текста
Традиционная пресса уже раскачивается для цифровых перемен, но результаты пока оставляют желать лучшего: зубодробительные заметки о чиновниках и неудобная навигация почему-то не вдохновляют аудиторию. Как решить основные проблемы изданий в интернете, рассказали эксперты на конкурсе «Фестиваль малой прессы» в Санкт-Петербурге.
Вопросительные знаки в голове
Освещение СМИ случаев харрасмента стало предметом дискуссии в берлинском Союзе адвокатов. Поводом послужили статьи журнала «Цайт», в которых актрисы обвиняли режиссера Дитера Веделя в сексуальных домогательствах. Какие условия и границы должны соблюдать журналисты в распространении информации, основанной на подозрениях?
Ведь не дружить значит не жить
Крупнейшая ежедневная общественно-политическая газета Липецкой области в этом году перешагнула вековой рубеж. О том, как в последние десять лет изданию удается держать тираж на уровне 20 тысяч экземпляров, в чем выражается господдержка местной прессы и как редакция утоляет кадровый голод, ЖУРНАЛИСТУ рассказал директор издательского дома «Липецкая газета» Петр Игнатов.
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Иван Жилин: «Фейк — это осознанная ложь»
Не все то фейк, что неправда — так считает журналист «Новой газеты» Иван Жилин. Светлана Распопова выяснила, что же, по его мнению, можно назвать фейком, чем полезны пранкеры и как обезопасить себя от вранья.
Путь к сердцу регионального слушателя
Медиапроект «СОЛЬ», появившийся всего два года назад, ставил перед собой задачу создать информационное поле и соединить в нем регионы. Стартап успел пережить взлет и падение: проект стал неуправляемым, и, несмотря на рост аудитории, инвестор отказался от него. Но ребята не унывают и продолжают работать. Главный редактор «СОЛИ» рассказал нам о том, что же пошло не так.
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе Андрей Мирошниченко писал о том, что такое кураторство и почему СМИ не стоит бояться использовать этот формат и какова главная проблема журналистики сегодня. О продаже читателям доступа к журналистам — еще одна колонка медиаэксперта.
Новая колонка Владимира Снегирева
«Несколько раз я делал попытки уйти от Правды, поменять адрес работы. Но в итоге всегда опять оказывался именно здесь».
Владимир Снегирев рассказывает о легендарной улице Правды: «В доме номер 24 и рядом размещены редакции едва ли не всех главных газет и журналов Советского Союза. То есть если ты связал свою судьбу с журналистикой, то тебе сюда»
Все ради виара
Популярность видеоконтента в формате 360 градусов растет взрывными темпами. На YouTube и в Facebook можно найти тысячи панорамных видео, и с каждым днем их становится больше. Как на нем заработать? Чтобы обстоятельно ответить на этот вопрос, WAN-IFRA вместе с бельгийским издательством Mediahuis провела небольшой эксперимент.
Подкасты — это просто удобно
Подкасты становятся все популярнее и сегодня они уже стали неотъемлемой составляющей крупнейших западных СМИ. О том, как их делать, где их слушать и как на них заработать, мы поговорили с радиожурналистом, аспирантом журфака МГУ, преподавателем института журналистики и литературного творчества Викторией Некрасовой: «По прогнозам аналитиков, аудиопотребление и дальше будет расти, значит, формат go and listen будет выгоден для обеих сторон»
Зайдя на tuapsevesti.ru, не сразу сообразишь, что попадаешь на сайт районной газеты: здесь тон задают лонгриды, новости подчеркнуто играют роль второго плана, а привычный рубрикатор отсутствует вовсе. Почему ресурс имеет столь необычную для регионального СМИ структуру и в чем сила «длинного чтения», ЖУРНАЛИСТУ объяснил главный редактор «Туапсинских вестей» Андрей Смеюха.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
На этой неделе Членам Клуба Журналиста стали доступны:
• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ
О типичных речевых сорняках читайте в стилистическом практикуме Марии Прянишниковой.
Светлана Распопова рассказала о том, почему разбор практики студентов в СМИ — это необходимая часть учебного процесса на факультетах журналистики, а Елена Перевалова — зачем сегодняшним журналистам читать письмо Белинского Гоголю.
Андрей Аллахвердов специально для ЖУРНАЛИСТА перевел исследование NiemanLab, посвященное ленте рекомендаций Google.
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
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