Дайджест на выходные #70

За последние пять лет мало что изменилось в понимании того, куда медиабизнесу двигаться дальше, за одним исключением — если раньше нужно было завоевывать цифровых подписчиков, то теперь нужно активно думать над удержанием существующих. О том, как сохранять и возвращать подписчиков, издатели всего мира поговорили на медиаконгрессе WAN-IFRA. Эксперт по новым медиа Камилла Нигматуллина передает привет из Португалии и рассказывает о самых интересных выступлениях.

Медиаменеджер Алексей Ковалев расставляет все точки над нашей любимой буквой ё в ходе беседы о его новом проекте Coda, современной журналистике, блокировке Telegram и о том, почему люди никогда не перестанут верить в ложь.

Журналист с большим опытом работы за рубежом Владимир Сухой — об особенностях американской журналистики, о том, что должен уметь журналист-международник, и как учат начинающих журналистов в Russia Today: «Для американской журналистики характерен один золотой принцип: всегда рассказывай о том, что достойно не только твоей любви, но и ненависти. Я всегда следовал этому принципу, и он мне помог многое понять и о самой стране, и об американцах».

Свобода слова в цифровой век, этические принципы и противодействие пропаганде, фейкам и агрессии, преступления против журналистов — эти вопросы обсудили репортеры, редакторы и издатели на международной конференции «Журналистская этика и стандарты в цифровую эпоху». Пересказываем самое важное.

Традиционные медиа не раз споткнулись, переступая порог нового технологического пространства. Мы попытались разобраться, как живут сегодня российские телевизионные каналы в социальном медиамире, и выяснили, что большинство из них не понимают специфику новых медиаплатформ.

Что общего между службой в люфтваффе, половым воспитанием юношей в античной Греции и журналистской этикой? Просвещаемся вместе с медиаэкспертом Еленой Упоровой.

Как редакции могут использовать Instagram Stories? И главное, зачем? На оба вопроса мы постарались ответить предельно просто и максимально информативно. С картинками.

«Когда Бабченко неожиданно «воскрес» в Киеве, я не удивился. Фокус вполне в его духе. Не знаю, какие цели преследовали представители украинских спецслужб, придумавшие этот мутный водевиль, но догадываюсь, зачем в нем согласился участвовать Аркадий Бабченко».

Как избежать повторов в тексте и можно ли заставить читателя услышать «уральский говор»? Учимся писать красиво и правильно с Марией Прянишниковой. Сегодня разбираем текст студентки ЮУрГУ о любви к Челябинску.

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Наша редакция решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»! Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции! До конца июня только по акции — стоимость полугодовой подписки на журнал «Журналист» с доставкой — 3900 рублей.

ЖУРНАЛИСТ подписал:

• Графову Лидию Ивановну;

• Губарева Владимира Степановича;

• Калакуцкого Михаила Ивановича;

• Снегирева Владимира Николаевича;

• Осипова Валентина Валентиновича;

• Челышева Виталия Алексеевича.

Якутин Юрий Васильевич, научный руководитель ИД «Экономическая газета» подписал:

• Богданова Всеволода Леонидовича

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

Напоминаем, что Членам Клуба Журналиста доступны:

• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

Режиссер и журналист Андрей Райкин рассказал о том, зачем показывать студентам документальное кино, что должен уметь тележурналист и как проходит практика на телеканале «Культура»

Куда перебрасывают силы мировые издатели, пока эксперты предрекают СМИ исход с платформ и возвращение к веб-сайтам, — разбирался Вадим Шестопалов.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».

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