Как сделать интернет-СМИ популярным? Советы BBC

Цифровая аналитика для интернет-СМИ — единственный способ узнать, чего на самом деле хочет ваша аудитория. Для того, чтобы собрать данные и выяснить, какие материалы наиболее привлекательны, существует множество различных программ. BBC называет три основных инструмента, которыми пользуется, чтобы оценить, насколько успешен был тот или иной материал.

Один из них — Chartbeat (Чартбит), он предоставляет данные в режиме реального времени и показывает, как пользователь взаимодействует с вашей страницей.

Второй — это Telescope (Телескоп), собственный инструмент BBC. С помощью него можно узнать основные ключевые показатели материалов, собранных на странице.

И третий — Comscore (Космскор). Его используют, чтобы получить информацию о сайте в целом, в более долгосрочной перспективе.

Какие показатели необходимо знать

Эбру Доган

Я знаю, что на некоторых медиарынках все, что хотят знать редакторы — это сколько людей прочитали их материал. Но на BBC мы уделяем внимание и другим ключевым показателям. Мы хотим, чтобы люди находили наш материал, вовлекались в него, чтобы он был им интересен, а затем они двигались дальше, к чему-то еще.

BBC выделило три основных показателя:

1 Просмотры страниц (page views). Этот показатель позволяет узнать, сколько пользователей видели определенный контент.

2 Время (engaged times). Сколько времени пользователь провел на данной странице, как «глубоко» он читал текст. Этот параметр помогает понять, насколько читателям понравился материал, заинтересовала ли их история настолько, чтобы ее прочитать.

3 Рециркуляция (recirculation). Это процент вашей аудитории, который перешел от одной истории к другой. То есть сколько пользователей после прочтения одного материала кликнули на следующий. Так вы получаете информацию о том, что произошло после прочтения первого текста, то есть куда пользователи отправились дальше.

Можно считать материал успешным, если все эти три показателя достаточно высокие.

Что, если материал «не пошел»?

Иногда, несмотря на все усилия, материал может не понравиться аудитории. Не заинтересовать, «не пойти». Что же тогда делать? Вот несколько основных предложений:

Если показатель просмотра страницы невысок, то первое, что надо сделать, — это проверить заголовок и визуальное сопровождение. Вы выбрали наиболее удачный заголовок? Использовали самую яркую, сильную фотографию? Как материал выглядит на странице сайта? Подумайте о том, как читатели находят ваш контент. Скорее всего, это происходит либо после просмотра других материалов вашего сайта и перехода по гиперссылкам, либо на главной странице. Так хорошо ли вы прорекламировали этот материал в других популярных текстах? Каким образом продвинули его на веб-сайте?

Продвижение за рамками веб-сайта — это, прежде всего, социальные сети. Если вы хотите, чтобы люди находили ваши материалы, то они, безусловно, очень важны. Так что имеет смысл проверить, как этот конкретный материал был прорекламирован в социальных сетях.

Третий способ, которым пользователи выходят на ваш материал — это поисковые системы. Поэтому посмотрите еще раз на заголовок и проверьте, был ли он оптимизирован для поисковой системы. SEO — поисковая оптимизация — очень важный элемент успеха материала.

Определяйте закономерности

Эбру Доган

Каждый день перед утренними собраниями я просматривала пять лучших — самых читаемых — историй и пять наименее популярных, чтобы попытаться определить закономерности в поведении аудитории. Что нравится моей аудитории — какое содержание, какие форматы?

Единственный способ найти эти закономерности и пополнить свои знания о том, чего хочет ваша аудитория, — это искать их. Если вы не ищите, то и не найдете.

Экспериментируйте и анализируйте

Допустим, вы хотите попробовать новый тип контента: ввести спортивные темы, использовать новый формат или продукт. Всегда следите за данными, тогда вы не будете тратить впустую свои ресурсы. Задайте себе конкретные временные рамки. Если вашей аудитории эти нововведения понравились, если пользователи активно потребляют этот контент, то вы можете быть уверены в том, что ваш эксперимент прошел успешно.