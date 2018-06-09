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Вадим Шестопалов
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№
6
от
09 июня 2018
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Июн 9, 2018
Клуб
День дистрибуции
Платформы и сайты: туда-сюда-обратно
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Хороший стажер, плохой стажер
Cossa: как выжать пользу из стажировки и студенту, и редакции СМ
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Андрей Райкин: «Журналист должен себя постоянно «наращивать»
Андрей Райкин уже много лет является наставником молодых журналистов.
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