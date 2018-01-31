У журнала «Профиль» сменился главный редактор

Место Светланы Лолаевой занял бывший главред Lenta.ru Александр Белоновский. Редакции журнала о смене главного редактора объявили во 30 января.

Светлана Лолаева возглавляла журнал более двух лет. Решение о смене главного рекдатора было принято спустя месяц после того, как «Профиль» вошел в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ). Сейчас ЕМГ на 100% принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Лолаева была назначена главным редактором журнала «Профиль» в марте 2015 года Прежде она была главредом Gazeta.ru с марта по сентябрь 2013 г. Она проработала в этом издании с 2007 г., а до прихода в Gazeta.ru в разное время работала в «Утро России», «Сегодня», «Компания», «Русский телеграф» и «Время МН»

О своем увольнении Лолаева узнала накануне:

В понедельник меня вызвали на совещание, на котором присутствовали Емельянов и Кудряшкин. Они уведомили меня о том, что со вторника я больше не буду работать главным редактором журнала. Претензий к моей работе нет, мне предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Имя нового главного редактора мне не назвали.

Генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов

Никаких претензий к работе Светланы Лолаевой у нас нет. Мы рассчитываем, что Белоновский сможет усилить направление digital и его богатый опыт в этом поможет. Решение о смене редакционной политики будет принимать он, если посчитает нужным.

Александр Белоновский работал в «Московском комсомольце», «Интерфаксе» и РБК. С февраля 2016 г. занял пост главного редактора Lenta.ru вместо Алексея Гореславского. В августе 2017 года вместо Белоновского Lenta.ru возглавил Владимир Тодоров. Сам Белоновский был назначен заместителем гендиректора ООО «МИЦ «Известия» и главным редактором портала iz.ru, но через некоторое время покинул эту компанию.

Заходное фото: Sostav.ru