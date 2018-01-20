Аккредитация СМИ для работы на выборах Президента РФ началась 21 января

Подать заявку в ЦИК и региональные избиркомы для аккредитации на выборы Президента РФ можно с 21 января. Соответствующий порядок аккредитации принял на заседании 17 января ЦИК РФ:

Заявка на аккредитацию представителей средств массовой информации может быть подана главным редактором СМИ, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов РФ, в ЦИК России в период, который начинается за 55 дней до дня голосования (21 января) и оканчивается за 10 дней до дня голосования (7 марта)

В региональные избиркомы заявку можно будет подать до 14 марта.

Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско- правовому договору. Он должен быть заключен не менее чем за два месяца до назначения выборов. Представители аккредитованных СМИ смогут присутствовать в помещениях для голосования, при подсчете голосов, определении результатов выборов, а также в дни досрочного или повторного голосования.

Ранее ЦИК сообщил, что годовая аккредитация, полученная СМИ перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года, действовать не будет.

Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:

• подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подается;

• заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации).

Документы принимаются как в бумажном виде (оригиналы документов), так и в электронном (сканы документов).

Почтовый адрес ЦИК России: 109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 9.

Электронная почта для направления документов на аккредитацию: pressa@cikrf.ru.