В Рязанской области сотрудников СМИ учат работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях

В Рязанской области на полигоне Воздушно-десантных войск Дубровичи начались межведомственные учебно-практические курсы «Бастион». Их цель — подготовить представителей СМИ к работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Слушателями 18-го потока учебно-практических курсов «Бастион» стали 35 представителей средств массовой информации, среди которых журналисты федеральных телеканалов RT, «Россия-1», «ТВ-Центр», РБК, информагентства ТАСС, региональных СМИ из Республики Чувашия, Новороссийска, Тулы, Рязани и других регионов России.

В первый день курсов о специфике работы журналистов за рубежом рассказали эксперты Министерства иностранных дел России. С лекцией о деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму выступили сотрудники Национального антитеррористического комитета. Представители МВД обучали слушателей курсов взаимодействию с органами внутренних дел по информационному освещению деятельности подразделений по борьбе с наркопреступностью.

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Рязанской области продемонстрировали специфику деятельности кинологической службы при осуществлении проверки подозрительного багажа, поиска оружия, наркотических и взрывчатых веществ.

В ходе практического занятия по инженерной подготовке специалисты Воздушно-десантных войск демонстрировали слушателям «Бастиона» демаскирующие признаки минно-взрывных устройств, места их возможной установки, обучали мерам предосторожности при попадании в район минной опасности, действиям в случае обнаружения взрывных устройств, в том числе самодельных мин-ловушек.

Особый интерес слушателей курсов вызвал мастер-класс ведущих журналистов телекомпании RT, получивших бесценный опыт работы в ходе выполнения профессиональных обязанностей в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности и в период проведения активных контртеррористических мероприятий.

Учебно-практические курсы «Бастион» по профессиональной подготовке представителей СМИи сотрудников информационных структур органов государственной власти для работы в кризисных ситуациях и в условиях террористической опасности проходят в период с 4 по 10 июня 2018 года на базе полигона Дубровичи в Рязанской области. В рамках курсов для слушателей проводят увлекательные лекции, мастер-классы и практические занятия с представителями силовых ведомств.

Курсы «Бастион» проводятся с 2006 года по инициативе Союза журналистов Москвы при участии Роспечати, Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МИД России, НАК.

Фото: Минобороны РФ / mil.ru