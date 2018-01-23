Роскомнадзор напоминает СМИ правила освещения чрезвычайных ситуаций в школах

В связи с освещением в СМИ событий, участниками которых стали школьники, Роскомнадзор напоминает правила освещения преступлений с участием несовершеннолетних.

В соответствие с законо РФ «О средствах массовой информации» запрещается:

• распространение фамилии, имени, отчества пострадавшего ребенка;

• фото- и видеоизображение несовершеннолетнего, его родителей и законных представителей;

• аудиозапись голоса пострадавшего;

• место жительства, временного пребывания, учебы или работы.

Минкомсвязи уточняет:

Зачастую СМИ используют прием «затемнения» лица пострадавшего ребенка, однако такое действие не позволяет гарантировать его неузнаваемость, особенно в небольших городах и населенных пунктах. При этом стоит помнить о том, что в СМИ также запрещено распространение данных о месте жительства пострадавшего несовершеннолетнего или месте временного пребывания, а также месте его учебы или работы

СМИ также не имеют права разглашать сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступления, либо подозреваемого в его совершении без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя.

Источник: Роскомнадзор

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