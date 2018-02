ICFJ организует обменную программу для российских журналистов

Международный центр для журналистов (ICFJ) приглашает российских журналистов к участию в обменной программе «Путь совместных открытий для российских и американских журналистов — третий тур» (Journey of Shared Discovery for Russian and American Journalists – Round Three), которая будет проходить с 5 по 26 июня 2018 года.

Что вас ждет?

Программа проводится на средства гранта, полученного ICFJ от Отдела по связям с общественностью (PAS) Посольства США в Москве. Организаторы оплатят выбранным участникам все расходы, связанные с программой.

Программа начнется с ознакомительной сессии в Вашингтоне, за которой последуют индивидуальные двухнедельные стажировки в американских СМИ. Во время прохождения стажировки в редакциях США большинство журналистов будет проживать в американских семьях. Программа в США закончится поездкой в Нью-Йорк, где журналисты примут участие в обсуждении результатов программы и планов на будущее.

Условия

Так как участники программы будут проходить индивидуальную двухнедельную стажировку в американских СМИ, им необходимо владеть английским языком.

Критериями отбора будут профессиональная квалификация, соответствующий опыт работы и заинтересованность в цели программы — улучшении взаимопонимания между народами двух стран.

ICFJ принимает заявки от профессиональных журналистов со всей России. В этом году особенно приветствуются заявки от журналистов из городов, связанных с американскими городами в рамках международной программы «Города-побратимы» (Sister Cities International).

Контакты и регистрация

Для получения более подробной информации свяжитесь с Бобом Тинсли (btinsley@icfj.org).

Заявки принимаются до 21 февраля 2018 года. Форму заявки можно найти здесь.

