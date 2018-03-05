Эксперимент не удался: Facebook оставит общую ленту новостей

Facebook прекращает эксперимент по переносу контента издателей в отдельную ленту, который проводила в шести странах. Компания размещала публикации с официальных страниц в разделе под названием Explore, а в основной новостной ленте отображались только реклама и сообщения друзей и родственников. Эксперимент, который проводился с октября прошлого года, не принёс желаемого результата.

Опросы показали, что наличие двух лент не способствовало более тесному контакту людей с их семьями и друзьями. К тому же появление ленты Explore привело к неожиданным последствиям. Например, в прошлом месяце The New York Times пожаловалась на то, что в основной ленте появилось больше фальшивых новостей, поскольку у журналистов и властей больше не было возможности размещать публикации, которые развенчивали бы мистификации.

Facebook решила оставить только основную ленту, вернув весь контент туда, и издателей подобная новость не может не радовать: в странах, где проводился эксперимент посещаемость за счёт социальной сети снизилась на 30 % и более.