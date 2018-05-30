Фейсбук все-таки отключат для целой страны. Пока на месяц

Началось. Правительство отключает всю страну от Фейсбука. Пока на месяц. Пока в Папуа — Новой Гвинее. Делается это, разумеется, под благовидным предлогом — чтобы применить на практике закон о борьбе с киберпреступностью и выкорчевать всех тех, кто размещает в Фейсбуке фейк-ньюс и прочий нехороший контент.

Роскомнадзор Папуа — Новой Гвинеи сообщил, что в течение этого месяца исследует, как люди использовали Фейсбук. «Это время позволит нам собрать информацию о пользователях, которые скрываются за фальшивыми экаунтами, размещают порнографию и фейк-ньюс, чтобы потом отфильтровать и удалить эту информацию», — сообщил министр коммуникаций Папуа — Новой Гвинеи Сэм Базил.

Зачем для этого нужно отключать доступ к соцсети, не совсем понятно. А вот другая цель лучше объясняет смысл происходящего. В ходе исследования министерство оценит эффект, который Фейсбук оказывает на население, и потом решит, как народу лучше — с Фейсбуком или без него.