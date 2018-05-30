Фейсбук все-таки отключат для целой страны. Пока на месяц

Папуа — Новая Гвинея закроет доступ к Фейсбуку, чтобы оценить его влияние на население
Началось. Правительство отключает всю страну от Фейсбука. Пока на месяц. Пока в Папуа — Новой Гвинее. Делается это, разумеется, под благовидным предлогом — чтобы применить на практике закон о борьбе с киберпреступностью и выкорчевать всех тех, кто размещает в Фейсбуке фейк-ньюс и прочий нехороший контент.
Роскомнадзор Папуа — Новой Гвинеи сообщил, что в течение этого месяца исследует, как люди использовали Фейсбук. «Это время позволит нам собрать информацию о пользователях, которые скрываются за фальшивыми экаунтами, размещают порнографию и фейк-ньюс, чтобы потом отфильтровать и удалить эту информацию», — сообщил министр коммуникаций Папуа — Новой Гвинеи Сэм Базил.
Зачем для этого нужно отключать доступ к соцсети, не совсем понятно. А вот другая цель лучше объясняет смысл происходящего. В ходе исследования министерство оценит эффект, который Фейсбук оказывает на население, и потом решит, как народу лучше — с Фейсбуком или без него.
Звучат и знакомые мотивы: когда правительство оценит, насколько соцсеть нужна людям, оно задумается о том, чтобы создать свой собственный национальный аналог.
Приводится еще один аргумент: в Папуа — Новой Гвинее очень озабочены безопасностью частных данных граждан. Тамошний роскомнадзор внимательно следил за историей с Cambridge Analytica и злоупотреблением пользовательскими данными на выборах в США. Это история, по мнению местного министра, показывает, насколько могут быть уязвимы личные данные граждан Папуа —Новой Гвинеи, когда они пользуются социальной сетью.
Guardian отмечает, насколько необычным выглядит запланированный месячный срок отключения доступа. Обычно страны закрывают доступ к соцсетям (в частности, к Фейсбуку) во время политических волнений или же на постоянной основе, как Китай. Отключить Фейсбук планово, на месяц, как горячую воду в некоторых других странах — такое происходит впервые.
Дополнение. После того, как по мировым медиа прошелестела эта новость, министр Базил выступил с новым заявлением, в котором вроде как пытался смягчить и объяснить, но только напустил еще больше тумана. Из нового заявления, опубликованного в среду, 29 мая, следует, что министерство, действительно, исследует достоинство и недостатки использования Фейсбука населением. Министр особо обратил внимание, что осознает: Фейсбук используют не только частные граждане, но и компании, и негосударственный сектор. Видимо, эту оговорку можно объяснить так, что рубить с плеча не будут. Тем не менее, от идеи отключить Фейсбук на месяц министр не отказался. Но и сроки не назвал.