Франция объявила войну фейковым новостям

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен заявила во вторник, что законопроект для борьбы с распространением фейковых новостей в СМИ и социальных сетях «практически готов». Он должен быть представлен в ближайшие дни, но его основные пункты уже известны. Французские власти намерены среди прочего наказывать провинившихся в распространении лишением аккредитации.

Франция готовится к масштабной реформе законодательства в области СМИ: в стране разрабатывается механизм борьбы с распространением фейковых новостей. О готовности текста нового законопроекта сообщила во вторник министр культуры страны Франсуаз Ниссен и раскрыла его основные пункты.

Законопроект будет действовать во время избирательных кампаний, но не более чем за пять недель до дня голосования. Он содержит три основных положения.

1 Позволит Высшему совету телевидения и радиовещания Франции отзывать лицензии на вещание у иностранных СМИ или СМИ, находящихся «под контролем иностранных государств», если независимый орган признает, что медиа умышленно распространяло недостоверную информацию.

2 В период выборов цифровые платформы, такие как Facebook или YouTube, обяжут указывать, кто и сколько заплатил за «спонсированную» информацию.

3 Основной пункт нового законопроекта. Он позволит исполнительным органам быстро реагировать на появление дезинформации. В частности, по словам министра культуры Франции, граждане получат возможность отправлять в суд ссылки на материалы, которые, по их мнению, являются фейковыми новостями. Судья будет решать, действительно ли информация является заведомо ложной и подлежит удалению.

По словам госпожи Ниссен, французские власти опирались на опыт своих британских и немецких коллег и учли все недостатки выработанных ими законопроектов. Текст французского законопроекта по борьбе с фейковыми новостями в ближайшие месяцы пройдет стадию обсуждения среди специалистов отрасли СМИ и регуляторов. В конце апреля — начале мая он должен быть передан на рассмотрение в Национальную ассамблею.

Источник: Коммерсантъ