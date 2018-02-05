Роскомнадзор сообщил о рассылке поддельных писем от имени ведомства

Неизвестные рассылают поддельные электронные письма от Роскомнадзора с требованием удалить якобы противоправную информацию в сети. Об этом сообщил сам Роскомнадзор.

По данным ведомства, электронная рассылка осуществляется с общедоступных почтовых сервисов на «бланках» управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу за подписью несуществующих сотрудников.

Роскомнадзор

В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.

Ведомство обращает внимание, что все официальные письма Роскомнадзора подписываются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате.

Источник: Роскомнадзор