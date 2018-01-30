Фактчекинг в тумане

Итак, жаркий июль 2016-го. Часть военных пытаются захватить власть в Турции, выступив против президента Эрдогана. Они создают группу в WhatsApp, где координируют свои действия в Стамбуле. После ареста мятежников кто-то (вероятно полицейский) снимает на видео свой телефон, демонстрируя эту переписку. Она должна доказать причастность арестованных к перевороту. Видео сразу становится вирусным в сети.

Почему мы должны этому верить? Мы помним сколько человек были отправлены в тюрьмы после той июльской истории. Разве сегодня нельзя создать фейк, который позволит арестовать еще десяток неугодных человек? Такой вопрос задаёт себе журналист и приступает к работе. У него есть социальные сети с геокодами, Google maps, Google Earth и другие сайты, которые позволяют установить подлинность фото или видео вплоть до тени от солнца во время предполагаемого события.

Военные в чате обсуждают свои действия. Журналист видит время и локацию. По геокодам в сетях ищет фото и видео. Проверяет картинку через спутниковые съемки и так далее. Если набрать в браузере поисковые слова «инструменты для фактчекинга», вы их сразу обнаружите. Главное — желание понять — правда или ложь.

Вот военные собираются захватить мосты. Через какое-то время в сети появляются видео с моста, на котором солдаты кричат людям «Идите домой». Значит правда.