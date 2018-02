Facebook все-таки подумывает о введении Dislike (не совсем, но почти)

Facebook подтвердил, что проводит в США на некоторых страницах тестовые испытания кнопки Downvote. При нажатии кнопки сообщение пропадает из ленты нажавшего, а ему предлагается отрапортовать в администрацию тремя опциями: «Offensive», «Misleading», «Off Topic», то есть сообщить, был ли пост оскорбительным, ложным или не по теме. Эти сигналы помогут Facebook решить, распространяет ли данная страница фейк-ньюс, или реализует иные нехорошие сценарии.

Кнопка «скрыть сообщение» существует и сейчас, но она находится в списке опций второго уровня. Если тесты пройдут успешно, кнопка Downvote будет стоять прямо рядом с кнопками Like и Reply, что, естественно, на порядки увеличит частоту ее использования.

Facebook подчеркивает, что новшество никак не связано с давними запросами на кнопку Dislike. Идея Dislike в свое время не нашла поддержку, так как создавала риск нагнетания негатива. В 2015 Марк Цукерберг писал: «Мы не хотим вводить кнопку Dislike, потому что не хотим превратить Facebook в место, где люди поддерживают или осуждают (voting up or down) сообщения других».

Вместо этого Facebook ввел кнопки с эмоциями — от смеха или слез до грустного или рассерженного эмоджи. Однако теперь новая тестируемая кнопка называется именно Downvote. Но она призвана не выразить эмоцию, а просигнализировать администрации о неподобающем контенте.

Кнопка Downvote применяется на Reddit для краудсорсингового ранжирования комментариев. Сооснователь Reddit Алексис Оганьян уже пошутил, что зря они в свое время не запатентовали кнопки upvote и downvote.