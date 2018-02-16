Facebook все-таки подумывает о введении Dislike (не совсем, но почти)

Соцсеть тестирует кнопку Downvote , которую пользователи смогут использовать для доносов в администрацию
Facebook подтвердил, что проводит в США на некоторых страницах тестовые испытания кнопки Downvote. При нажатии кнопки сообщение пропадает из ленты нажавшего, а ему предлагается отрапортовать в администрацию тремя опциями: «Offensive», «Misleading», «Off Topic», то есть сообщить, был ли пост оскорбительным, ложным или не по теме. Эти сигналы помогут Facebook решить, распространяет ли данная страница фейк-ньюс, или реализует иные нехорошие сценарии.
Кнопка «скрыть сообщение» существует и сейчас, но она находится в списке опций второго уровня. Если тесты пройдут успешно, кнопка Downvote будет стоять прямо рядом с кнопками Like и Reply, что, естественно, на порядки увеличит частоту ее использования.
Facebook подчеркивает, что новшество никак не связано с давними запросами на кнопку Dislike. Идея Dislike в свое время не нашла поддержку, так как создавала риск нагнетания негатива. В 2015 Марк Цукерберг писал: «Мы не хотим вводить кнопку Dislike, потому что не хотим превратить Facebook в место, где люди поддерживают или осуждают (voting up or down) сообщения других».
Вместо этого Facebook ввел кнопки с эмоциями — от смеха или слез до грустного или рассерженного эмоджи. Однако теперь новая тестируемая кнопка называется именно Downvote. Но она призвана не выразить эмоцию, а просигнализировать администрации о неподобающем контенте.
Кнопка Downvote применяется на Reddit для краудсорсингового ранжирования комментариев. Сооснователь Reddit Алексис Оганьян уже пошутил, что зря они в свое время не запатентовали кнопки upvote и downvote.
Кнопка доноса на контент страниц вполне укладывается в логику объявленных в январе реформ Facebook. Реформы направлены по большей части как раз против «профессиональных» пользователей соцсети, поскольку именно страницы (организаций, бизнесов, СМИ и прочих) рассматриваются как источник угрозы для экосистемы, бизнеса и репутации Facebook.
Вероятное введение кнопки доноса на нехороший контент еще больше затруднит жизнь тем, кто использует Facebook для распространения информации и продвижения бренда, товаров, услуг. Новая кнопка призвана наладить своего рода краудсорсинговую цензуру, чтобы сами пользователи сообщали администраторам социальной сети о подозрительных публикациях страниц.
Впрочем, Facebook пока лишь подтвердил, что испытания этой кнопки проводились. Но о намерении ввести ее еще не объявил. Однако примерное направление поиска следующих новаций понятно.
Facebook можно посоветовать учиться цензурному краудсорсингу не у Reddit, а у Китайской Народной Республики. Еще в 2006 году департамент надзора за интернетом китайского Министерства общественной безопасности ввел симпатичные и смахивающие на аниме фигурки двух полицейских, JingJing и ChaCha. Фигурки присутствовали на местных форумах и всегда оставались на экране при прокрутке вниз. То есть они натурально патрулировали ленты форумов, чтобы публика не очень-то диссидентствовала. Так же как и в офлайне, присутствие полицейского призвано было напоминать о том, что Большой Брат здесь, что стражи порядка за порядком следят. На тех форумах, где киберкопы были представлены, доля вычищаемого цензурой контента снизилась на 60%. Большая экономия народных средств.
Помимо визуального патрулирования страниц JingJing и ChaCha выполняли и другие полицейские функции. Кликнув на фигурку любого из них, можно было перейти на страницу персонажа, почитать о применении законов КНР в интернете, пообщаться с дежурными полицейскими, донести, куда надо, о нехорошем контенте, а также послушать разные песни, включая хит «Песня народной полиции».
Так что Facebook еще есть к чему стремиться.
Заходное фото: Shutterstock.com Иллюстрация: shenzhenparty.com