Facebook начал терять рекламу после новых правил маркировки материалов

Крупные издания отрицательно отнеслись к новой рекламной политике Facebook, которая предполагает возможным маркировать их объявления так же, как политическую рекламу.

Часть рекламы уже перестали размещать в социальной сети такие издания, как британская газета Financial Times, американское издательство New York Media, владеющее журналом New York Magazine.

Новый метод маркировки позволяет узнать, кто заплатил за размещение данного контента. Такие публикации будут помещаться в архив политической рекламы на срок в семь лет. Профессиональное объединение News Media Alliance уже отправило письмо на имя Цукерберга с критикой новой рекламной политики. Там считают, что у пользователей может сложиться впечатление, что любое новостное издание является ангажированным.

Ранее Facebook критиковали за наличие на платформе фейковых новостей, которые в том числе могли повлиять на исход выборов президента США в 2016 году.