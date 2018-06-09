Fox News и CNN снимут новостные передачи для Facebook

Fox News, CNN, ABC и Univision и другие телеканалы будут создавать новостные передачи специально для Facebook. Программы будут расположены в разделе, посвященном поиску новостей. Уточняется, что число телеканалов, участвующих в проекте, со временем может вырасти.

Руководство Facebook считает, что привлечение крупных телеканалов к работе над созданием новостных передач повысит качество контента, потребляемого пользователями соцсети. При этом выпуски новостей будут вести как новички-журналисты, так и профессионалы. Планируется, что пользователи смогут увидеть первые передачи уже этим летом.

Недавно Facebook сообщил, что собирается упразднить функцию «в тренде», так как она потеряла свою ценность для пользователей. По словам главы отдела новостей компании Александра Хардимана, пользователи предпочитают смотреть новости с мобильного телефона, и видеоформат становится наиболее предпочтительным для этого.