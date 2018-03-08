Открытый фестиваль молодёжной журналистики «Пингвины пера» пройдет 15-17 марта в Москве

Молодые журналисты вернулись на запад Москвы. С 15 по 17 марта в культурном центре «Зодчие» пройдёт XIII Открытый фестиваль молодёжной журналистики «Пингвины пера».

Для кого?

Фестиваль — это возможность для начинающих журналистов погрузиться в профессию, познакомиться с единомышленниками со всей России и посетить мастер-классы ведущих медиаспециалистов. Особенность фестиваля — в очном участии редакций, в работе со словом и текстом в режиме нон-стоп. В марте 2018 года фестиваль возвращается в родные стены — в Культурный центр «Зодчие» С 2015 по 2017 года событие проходило в стенах московских вузов — РАНХиГС и МГИК.

Фестиваль — это пространство эксперимента и общения, творческая лаборатория для тех, кто делает первые шаги в профессии. Стажировки, публикации, сертификаты на обучение, а также полезные для работы призы лучшим авторам и редакциям предоставляют digital-агентства CosmoCat и REпутация, телеканалы «Россия-24» и Russia Today, журналы «Журналист», Cosmopolitan и IlikeToDay, проект Silamedia и Московский центр технологической модернизации образования, торговая марка выпечных изделий «Тирольские пироги».

Участникам предстоит добывать эксклюзивную информацию для своего медиа. Второй день фестиваля посвящён мастер-классам, которые станут не только источником новых знаний, но и информационными поводами.

Постоянные партнёры фестиваля: профессиональные Союзы журналистов России, Москвы и Подмосковья, МГИК, ИГУМО, Ассоциация Молодёжных медиа, Международная ассоциация студенческого телевидения, журнал «Наша молодёжь», информационные порталы «Юнпресс» и Yojo.ru.

За время работы фестиваля до неузнаваемости поменялся медиаландшафт, сменилось несколько поколений «пингвинов», но все они по-прежнему уверены, что именно здесь начинается профессия.

Участники фестиваля

41 редакция из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Калуги, Верещагино и Чернушки (Пермский край), Королёва, Химок, Серпухова и Электростали (Московская обл.), Новоуральска (Свердловская обл.), Южно-Сахалинска, Волгограда, Петрозаводска и Рязани.

Программа фестиваля:

• 15 марта — открытие фестиваля, начало работы

• 16 марта — день мастер-классов

• 17 марта — окончание работы, подведение итогов

Когда и где?

15, 16, 17 марта.

Адрес: г. Москва, ул. Партизанская, д. 23, Культурный центр «Зодчие»

Дополнительная информация и аккредитация:

e-mail: press@zodchie.ru

тел.: 8 (499) 141-44-88

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Иллюстрация: vk.com/pingvinipera