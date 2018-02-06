Вышел февральский номер ЖУРНАЛИСТА

Друзья и коллеги!

Главная тема февральского номера — будущее медиаиндустрии. Наступивший год станет годом президентских выборов в России, футбольного чемпионата там же, реформы Facebook, тяжелых испытаний в бизнесе, новых творческих прорывов в сфере высоких технологий и журналистских инноваций. Обзор основных веяний медиаиндустрии, с которыми нам придется столкнуться в этом году — в новом номере ЖУРНАЛИСТА.

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Читайте в свежем номере:

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ — ПОЛЕЗАЙ В ПРОРУБЬ. Российские СМИ увлеченно освещают предвыборную кампанию. Тезис «а кто, кроме Путина» приучил аудиторию к тому, что в России нет грамотных управленцев, которые бы могли похвастаться успешными проектами и использовать свой опыт на главном посту страны. Но в начале 2018 года мы узнали, что у нас много претендентов на должность президента. Тем не менее у гражданского общества и наших СМИ вопросов о президентских выборах нет. Тема развития страны, анализ программ кандидатов, равноправные и уважительные дебаты вновь оказались всем тем, чего не умеют делать большинство наших СМИ. А вот с вопросом, могут ли курсанты плясать в трусах, общество и СМИ еще не разобрались. Это можно обсуждать в прайм-тайм часами. Будем обсуждать.

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПОДПИСКЕ. Кулинарные эксперименты The New York Times существенно повысили посещаемость ряда других коммерческих показателей сайта издания. Количество читателей, скачавших рецепты, выросло на 50%, а поиск рецептов в NYT Cooking вырос на 80%. Андрей Мирошниченко информирует о том, какие приемы используют ведущие западные СМИ для успешной работы с аудиторией.

БУДУЩЕЕ СМИ. В будущее почти всегда хочется попасть побыстрее. Однако, чтобы не прыгать через пропасть в два прыжка, нелишне сначала выяснить, что нас ждет на другой стороне и есть ли туда дороги понадежнее, тем более если речь идет о будущем такой критически важной инфраструктуры, как mass media. С какими вызовами СМИ придется столкнуться в этом году? Станут алгоритмы спасением медиа или похоронят их? Выживут ли платформы, если откажутся от своих авторов? Можно ли доверять искусственному интеллекту? Каково будущее негосударственных информационных агентств? Чего ждать от цветущих буйным цветом Telegram-каналов?.. Берем на карандаш компактный набор прогнозов о ближайшем будущем медиаиндустрии.

ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ. Современная полиграфия способна за деньги исполнить любой каприз издателя. Однако до процветания еще далеко: у основных клиентов попросту нет денег. Более того, на рынке распространения и дистрибуции печатной продукции наблюдается кассовый разрыв, и то, что сейчас происходит, напоминает мыльный пузырь. Издателям не платят распространители, а издатели вынуждены отгружать готовую продукцию, чтобы не уменьшать тиражи и не увеличивать стоимость экземпляра. ЖУРНАЛИСТ попросил экспертов-полиграфистов прокомментировать ситуацию.

«СВОБОДНОЙ ГАЗЕТУ ДЕЛАЮТ ЧИТАТЕЛИ». Декан факультета журналистики Челябинского государственного университета Борис Киршин делится своим видением того, что может помочь выжить региональной прессе, как по мере развития и усложнения информационной среды меняется профессия журналиста и как тем, кто планирует работать со словом, овладеть необходимыми технологическими инструментами и творческими навыками

«ГЛАССНОСТЬ» — НОРМА ЖИЗНИ. Ведущий самого популярного в мире англоязычного социального радиошоу «This American Life» Айра Гласс — упрямый, вредный и твердый как скала журналист. По рейтингам он побеждает самого Говарда Стерна. Выпуск программы Гласса о финансовом кризисе в Америке включен в курсы университетов для экономистов. Он первым сообщил о нарушениях прав человека в тюрьме в Гуантанамо, он ругает формальную журналистику и новости и удаляет из архивов свою самую рейтинговую программу, тем самым подавая пример, как надлежит поступать с фейковыми новостями и историями. Радиожурналист Елена Упорова рассказывает о своих впечатлениях от общения с Айрой Глассом.

ПТИЧКА ТАК ПРОСТО НЕ ВЫЛЕТИТ. В России нет стройной системы фотографического образования. Попытки создать ее были, но ни к чему не привели. Журналистское, техническое, гуманитарное образование — сколько угодно, а фотографического с гулькин нос... Как трансформировать любительские навыки фотографии в профессиональные, как поддержать и повысить уровень фотожурналистской работы? ЖУРНАЛИСТ открывает мастер-класс для начинающих (и не только) виртуозов «камерного» дела.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ. Из кармана у нашей журналистики что-то выпало. Думали, мелочь. Оказалось, целый жанр, именуемый фельетоном. Среди профессиональных фельетонистов бытует мнение, что обучить их ремеслу невозможно: для этого требуется некий генетический изъян (вроде лишней хромосомы, которую обнаружил у русского народа доктор Мединский). Поэтому в нашей «Школе фельетона» никто не собирается никого ничему учить. Просто предлагаем обсудить вопросы совместимости фельетона с сегодняшней жизнью российских СМИ. Можно ли писать смешно, не задевая чувств многочисленных заранее оскорбленных граждан? Можно ли шутить над властью, не рискуя проснуться поутру осликом Иа (иностранный агент)? И так далее, и тем более.

КРОМЕ ТОГО — дайджест новостей медиамира, мнения, реплики, прогнозы медиаэкспертов, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, а также конкурс от ЖУРНАЛИСТА и многое другое.

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Иллюстрация: Екатерина Балеевская