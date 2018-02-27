Верность традициям

Конечно, проблема могла заключаться в плохом исполнении, но ни одна попытка исправить положение вещей ни на что заметно не повлияла, так что надо было предпринимать что-то еще.

И мы сделали вот что: мы вернулись к своим корням и попробовали то, о чем все наперебой говорили, что это не работает, если только ты не кто-нибудь вроде Financial Times. Мы все время слышали одно и то же — что подписка работает только вот для таких ребят, потому что они особенные и у них совсем другое положение. Кстати, то же самое мы слышим сейчас о себе — что остальные не могут повторить наш путь, потому что мы не такие, как они. Что заставляет меня сделать вывод, что, вероятно, каждый из нас по-своему особенный!

— Как вы думаете, почему подписка сработала у вас?

— Я думаю, потому что это был большой труд, много данных, много по-настоящему основательной аналитики. Это был такой подход к работе с аналитикой, который позволил нам найти правильный путь на очень сложной территории без непосильных затрат на эксперименты и перетянуть на свою сторону всю компанию — мы мобилизовались технологически, культурно и организационно. Так что да, это сложная штука. Все наши действия были направлены на то, чтобы люди делали то, что требовалось, — больше того, что надо, и меньше того, что не надо.

Не забудем, что тут необходим еще и правильный контент. Это жизненно важно.

— Какого рода данные вы используете, вырабатывая эти действия?

— Я не сказал бы, что мы всегда были компанией, ориентированной на данные, но нам повезло с тем, что мы инвестировали в действительно сильную, прочную и перспективную структуру данных для регистрации активности пользователей в самом начале этого пути. Еще мы довольно много знали о том, как использовать эти данные, так что с самого начала были способны делать весьма тонкий анализ контента и пользовательской активности. Мы знали, как люди нас используют, откуда они приходят, на какие страницы, какой трафик переходит с Facebook. У нас было много самых полезных данных, так что мы начали с решения для регистрации, мы его просто расширили. И когда начали вводить платный доступ, то расширили еще больше. Но сейчас, конечно, все это гораздо более хитроумно.

Мы стали получать данные в реальном времени с первой секунды, когда первый подписчик начал читать у нас свою первую статью. Сейчас мы на стадии, когда данных у нас очень много. Но количество данных — это не самое важное. Важно иметь данные правильного типа, дающие правильное понимание. Сам по себе объем первичных данных стал одной из причин, почему мы не стали делать широкодоступным стандартный инструментарий вроде Google Analytics: с ним очень сложно интерпретировать не шаблонные данные. Они зачастую не обрабатываются инструментами, ориентированными на получение бизнес-информации. Но именно эти данные оказываются самыми поучительными.

— Кто имеет доступ к этим данным? Доходят ли эти данные до журналистов и сотрудников редакции?

— Да, доходят. Разумеется, сырые данные для них практически бесполезны. И я должен на всякий случай пояснить, что существуют вопросы защиты личных данных и много всяких сдерживающих факторов, так что ни один журналист не получает информации о конкретных людях, читающих наши статьи. Это всегда обобщения и обезличенные сегменты.

Но что касается того, кто получает данные в виде отчетов, то мы работаем над демократизацией результатов анализа. Наши журналисты каждый вечер получают отчет по итогам дня, а также данные в реальном времени в течение дня.

Как это может работать на практике, хорошо показывает чемпионат Норвегии по футболу, который наши газеты очень подробно освещают. В ходе матча мы способны видеть, сколько человек подключается к началу прямой трансляции, сколько следит за ней, сколько читателей заходит через первую полосу на заголовки, написанные нашими журналистами (они могут при необходимости вносить коррективы).

Данные — очень познавательная вещь. Например, мы можем посмотреть, не оказывает ли наше повышенное внимание к футболу негативного влияния на все остальные темы, которые мы освещаем. Кстати, ответ отрицательный: трафик вырос на 10 % и на материалы, не связанные с футболом.

— Значит, вы способны видеть, как ваши пользователи используют сайт. Но у вас есть понимание, почему они вообще покупают подписку впервые?

— С продажами подписки связаны два вопроса. Первый — как продать, а второй — как потом удержать подписчиков. И на оба вопроса ответ весьма простой: хорошая журналистика.

Не всякие финтифлюшки, не метрики тщеславия. Это не продается. Продается качественная, основательная журналистика. Мы доказали, что чем больше люди читают, тем с большей вероятностью они станут подписчиками. С другой стороны, чем больше люди читают, тем вероятнее они продлят подписку.

— Есть ли разница между так называемым премиум‑контентом и…

— Нет!

— Вы очень категоричны.

— Абсолютно. У нас нет различия между премиум-контентом и остальным контентом по той простой причине, что все, что находится у нас в открытом доступе, должно быть хорошо.