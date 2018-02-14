Подписная бизнес-модель против рекламной: две тенденции

Британская Financial Times зарабатывает на подписке больше, чем на рекламе
Почти две трети дохода Financial Times формируется за счет продажи контента цифровым и бумажным подписчикам. Доля подписки в доходах выросла в два раза за последние пять лет.
В ряду мировых лидеров подписки Financial Times стоит особняком. Если у ведущих американских изданий за рост подписки «отвечает» Trump Bump, спровоцированный желанием прогрессивной общественности поддержать качественную журналистику после избрания Трампа, то Financial Times, зарабатывает, по всей видимости, на качественной журналистике, а также на специальной тематике (финансы, бизнес).
Газета, которой в феврале исполняется 130 лет, подвела итоги 2017-го года. Он стал рекордным для подписки. FT теперь имеет 910 тысяч платных подписчиков, рост составил 8%. Значительная их часть — цифровые подписчики, число которых достигло 714 тысяч, а рост составил 10%. По показателю цифровой подписки Financial Times занимает 4 место в мире.
В целом на рынке качественных изданий сейчас заметны две преобладающие тенденции. Одна из них отражает падение и рекламных, и контентных доходов. Рекламу перебивают Facebook и Google, так как рекламные бюджеты мигрируют туда, а также в собственные медиаканалы брендов. Продажу контента затрудняет изобилие бесплатного контента в интернете.
Вторая тенденция выглядит более приятно: реклама все также снижается, но подписка растет. Соответственно, растет доля подписных доходов, что наводит все прочие издания на мысль о необходимости перестраиваться с преимущественно рекламного на преимущественно подписной бизнес.
Однако лишь немногие мировые англоязычные издания, нацеленные на глобальную и деловую аудиторию, наслаждаются этим разворотом доходов от рекламы к подписке. Financial Times — в их числе.
Для мирового рынка в целом характерна, скорее, первая тенденция: снижение как рекламных, так и подписных доходов. При этом падение доходов от рекламы, конечно, формально повышает долю подписки в доходах. Но обеспечить абсолютный, а не относительный рост подписных доходов многим изданиям не удается.
Так что переход от рекламной к подписной модели медиа-бизнеса удался лишь небольшой группе крупнейших изданий и, вероятно, по независящим от них причинам. Прочим изданиям для выживания надо искать диверсифицированные модели доходов, не сводящиеся к двум основным источникам (подписка и реклама). Придется делать что-то еще.
Цифровая подписка на ведущие мировые издания
1 The New York Times (USA) — 2,2 млн;
2 The Wall Street Journal (USA) — 1,27 млн;
3 The Washington Post (USA) — 1 млн;
4 The Financial Times (UK) — 714 тысяч;
5 The Guardian (UK) — 400 тысяч*;
6 The Times (UK) — 200 тысяч;
7 The Los Angeles Times (USA) — 105 тысяч;
8 The Boston Globe (USA) — 90 тысяч.
...
Die Welt (Germany) — 78 тысяч.
* Guardian не имеет paywall; посчитаны регулярные плательщики — участники клубной программы Guardian Membership.