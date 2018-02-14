Подписная бизнес-модель против рекламной: две тенденции

Почти две трети дохода Financial Times формируется за счет продажи контента цифровым и бумажным подписчикам. Доля подписки в доходах выросла в два раза за последние пять лет.

В ряду мировых лидеров подписки Financial Times стоит особняком. Если у ведущих американских изданий за рост подписки «отвечает» Trump Bump, спровоцированный желанием прогрессивной общественности поддержать качественную журналистику после избрания Трампа, то Financial Times, зарабатывает, по всей видимости, на качественной журналистике, а также на специальной тематике (финансы, бизнес).

Газета, которой в феврале исполняется 130 лет, подвела итоги 2017-го года. Он стал рекордным для подписки. FT теперь имеет 910 тысяч платных подписчиков, рост составил 8%. Значительная их часть — цифровые подписчики, число которых достигло 714 тысяч, а рост составил 10%. По показателю цифровой подписки Financial Times занимает 4 место в мире.