«Новую газету» оштрафовали за публикацию статей Али Феруза

Басманный районный суд города Москвы оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 400 000 руб. Суд постановил, что редакция нарушила ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).

Причиной стали публликации статей Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов). Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить журналиста из России в Узбекистан из-за нарушения им режима пребывания в стране еще в августе 2017 года.

В январе Верховный суд частично удовлетворил жалобу Феруза и отменил решение о его выдворении из России. По мнению суда, во время рассмотрения дела доводы журналиста «не получили должной правовой оценки». Дело было направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Заседание состоится 2 февраля. Сейчас журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

«Новая газета» сообщила, что намерена обжаловать решение суда.