Как использовать шрифтовые пары: простые советы для медиа

Шрифтовые пары — базовая, но от этого не менее значимая оформительская техника. Их использование улучшит восприятие текста читателем и сможет стать важной частью визуальной идентификации вашего медиа.

Специально для Setka Blog типограф Юрий Остроменцкий рассказал о том, зачем нужны шрифтовые пары, как их применять и почему можно обойтись без них или, наоборот, расширить наборный парк до десятков шрифтов.

Зачем нужны шрифтовые пары

Шрифтовые пары нужны для того, чтобы разделять большое и маленькое, главное и второстепенное, литературное и фактологическое. Но я бы не сказал, что существует объективная необходимость строить типографику любого проекта именно на паре шрифтов. Можно обойтись одним шрифтом, а можно использовать десять или менять весь парк шрифтов от номера к номеру.

Важно понимать, зачем нужен тот или другой шрифт, какую роль он играет. Чаще всего выбираются шрифт для крупных высказываний и шрифт для основного набора и дополнительной информации. Шрифт для крупного набора может быть более декоративным, более эмоциональным, более «громким». А от шрифта для основного текста требуются универсальность и хорошая читабельность. Но, если нужно, можно все перевернуть с ног на голову.

О шрифтовых парах

Бессмысленно предлагать типографические решения для абстрактного издания: один и тот же шрифт может отлично работать в журнале про спорт, про детей, про новую западную литературу или про то, как стать космонавтом.

Конкретный шрифт и шрифтовую пару можно подобрать только в строго определенный проект с ясными задачами, идеологией, структурой и содержанием. А Graphik и Kazimir Text достаточно универсальны и отлично работают вместе.