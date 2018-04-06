«Медиастандарт» проведет для региональных журналистов курс «Стандарты журналистики и проверки информации»

Фонд «Медиастандарт» проведет просветительский курс для журналистов региональных изданий «Стандарты журналистики и проверки информации» в Екатеринбурге 19-20 мая.

В нем смогут принять участие 35 журналистов и блогеров из Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Прием заявок заканчивается 15 апреля. Обучение и питание во время обучения бесплатны для всех участников курса. Для журналистов из соседних регионов фонд «Медиастандарт» оплачивает проезд и проживание в гостинице.

Программа курса

• В первый день пройдут лекции по журналистской этике, финансовой и экономической грамотности для журналиста, а также фактчекингу и борьбе с fake news.

• Во второй день будет практическая часть, где участники потренируются в создании питчей, обработке данных и проверке информации.

Фонд «Медиастандарт» расскажет об опыте ведущих российских и мировых изданий по фактчекингу и противостоянию фейкам. Журналисты Bloomberg прочтут лекцию о том, как работать с цифрами и данными. Опытные экономические и финансовые журналисты из «Ведомостей» и Сравни.ру расскажут, как создаются интересные материалы, где найти для них фактуру, как работать с экспертами и избежать распространенных ошибок.

Кто может стать участником

Журналисты, работающие в редакции или на фрилансе, а также блогеры, ориентированные на общественно‐политическую и финансово‐экономическую тематику, проживающие в следующих регионах:

• Свердловская область

• Республика Башкортостан

• Пермский край

• Удмуртская республика

• Оренбургская область

• Курганская область

• Челябинская область

• Тюменская область

• Омская область

• Ханты-Мансийский АО

Как стать участником

Для того чтобы принять участие в семинаре, необходимо прислать письмо, где будет указаны ваши ФИО, возраст, опыт и места работы, а также ссылки на три лучшие статьи за последний год. Наличие статей на финансовые или экономические темы только приветствуется.

При подаче заявки на участие в семинаре также приветствуется эссе (до 1000 слов) на свободную тему, касающуюся роли журналистики в построении будущего и изменения образа жизни людей вашего региона в перспективе десяти-пятнадцати лет.

Заявку с темой письма «Семинар в Екатеринбурге – ваше ФИО» нужно прислать на адресfondmediastandart@gmail.com до 15 апреля. Итоги конкурса будут подведены в течение двух недель после окончания приема.

Заходная иллюстрация: shutterstock.com