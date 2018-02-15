Как не стать иноагентом?

Директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова анализирует новые риски для медиасообщества
В январе 2018 года Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, дополняющий положения принятого осенью 2017 года закона о СМИ — иностранных агентах. Новые поправки позволяют признавать физические лица иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента. За документ проголосовали 333 депутата, один был против, один воздержался. Законопроект подержали депутаты «Единой России» и «Справедливой России», не голосовали фракции КПРФ и ЛДПР.
В законопроекте прописывается возможность признания людей, получающих денежные средства из-за рубежа и распространяющих информацию, иностранными агентами.
Как ранее отмечал председатель комитета Госдумы по информации Леонид Левин, норма будет касаться владельцев СМИ-иноагентов: «Тем или иным ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое лицо, но и физическое».
Однако вице-спикер и экс-журналист Петр Толстой не исключил, что под новации попадут и другие категории граждан, в частности блогеры, получающие деньги от иностранного правительства, например, через фонды, которые находятся в США. В законопроекте не уточняется, идет ли речь о частном или государственном зарубежном финансировании.
Согласно предложенным депутатами нововведениям, пользователей соцсетей также обяжут указывать в своих публикациях о том, что информация перепечатана из СМИ-иноагентов.
«При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ — иностранными агентами, также необходимо будет указывать на то, что источником информации является иностранный агент», — заявил Петр Толстой на заседании Госдумы. По его словам, к тем, кто тиражирует информацию иностранного агента, «будут применяться положения закона об НКО в части статуса иностранного агента».
«Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных средств массовой информации до пользователей соцсетей, медицинских или там кулинарных сайтов», — сказал вице-спикер.
Некоторые эксперты немедленно отметили, что такое положение очень похоже на обязанность указывать при публикации названия террористической организации, что она запрещена в России, и предположили,
что аудитория СМИ-иноагентов в сетях заметно уменьшится.
Ситуацию комментирует директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова: «Совершенно не ясно, как генпрокурор или его заместитель (а решение вопроса о внесудебной блокировке лежит именно в рамках их компетенции) будут вылавливать все репосты в соцсетях и генерировать тысячи приказов об их блокировке. Складывается ощущение, что руководству Генеральной прокуратуры в нашей стране больше нечем реально заняться, вся преступность искоренена, и осталось только бороться с репостами на страничках пользователей соцсетей. Несложно догадаться, учитывая уже сложившуюся практику судебных преследований за публикации в интернете, что первыми под удар попадут пользователи ВКонтакте, администрация которой весьма лояльна к требованиям «сдать» своих пользователей правоохранительным органам. Но как будет решаться вопрос с пользователями Facebook, Twitter, Instagram?»
Кроме того, по задумке парламентариев, зарубежные СМИ, признанные иностранными агентами, в обязательном порядке должны будут зарегистрировать в России юридическое лицо. Предусматривается, что российское подразделение должно быть учреждено в течение месяца со дня получения статуса иноагента. Если российское юридическое лицо уже создано, то иностранное СМИ должно будет уведомить об этом профильное российское ведомство в течение месяца после признания иноагентом.
Еще один сюжет, который может затронуть очень многих, — опасность гиперссылок на сайты нежелательных организаций. Роскомнадзор опубликовал разъяснение для СМИ, из которого следует, что гиперссылка на сайты нежелательных организаций, где содержится запрещенная информация, приравнивается к распространению такой информации.
Ведомство ссылается на норму закона «Об информации», который позволяет без суда блокировать сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам, несогласованным акциям и материалами нежелательных организаций. «Размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. Поэтому, размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению», — говорят в Роскомнадзоре.
В ведомстве добавили, что ранее «неоднократно излагали свою позицию по данному вопросу, в том числе в связи с тиражированием в СМИ гиперссылок на видео с нецензурной бранью». Руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова пояснила, что изменения были внесены в ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации»:
Когда вносили поправки про объявление иностранных СМИ иностранными агентами, все были сфокусированы на этом и не обратили внимания на поправку о расширении оснований для внесудебной блокировки. Она была принята тихо, под шумок. По этим основаниям ранее были заблокированы, например, «Грани» и «Ежедневный журнал». Основанием для блокировки теперь стало еще и любое воспроизведение информации, распространенное нежелательной организацией, или сведения, позволяющие получить доступ к такой информации или материалам. Это может быть ссылка на то, где можно почитать материал, или ссылка на страницу в соцсетях
Может ли СМИ вообще ссылаться на нежелательную организацию? К примеру, в редакцию поступил пресс-релиз. Как быть? На этот вопрос, констатировала Арапова, сегодня ни у кого нет ответа:
В законе указано, что основанием для блокировки являются «информационные материалы». Есть риск, что к ним могут приравнять пресс-релизы и комментарии должностных лиц или представителей нежелательных организаций
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам нежелательных организаций, в том числе движения «Открытая Россия».Подробная информация обо всех новостях законодательства и практики в области СМИ содержится на сайте Центра защиты прав СМИ