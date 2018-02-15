Как не стать иноагентом?

В январе 2018 года Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, дополняющий положения принятого осенью 2017 года закона о СМИ — иностранных агентах. Новые поправки позволяют признавать физические лица иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента. За документ проголосовали 333 депутата, один был против, один воздержался. Законопроект подержали депутаты «Единой России» и «Справедливой России», не голосовали фракции КПРФ и ЛДПР.

В законопроекте прописывается возможность признания людей, получающих денежные средства из-за рубежа и распространяющих информацию, иностранными агентами.

Как ранее отмечал председатель комитета Госдумы по информации Леонид Левин, норма будет касаться владельцев СМИ-иноагентов: «Тем или иным ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое лицо, но и физическое».

Однако вице-спикер и экс-журналист Петр Толстой не исключил, что под новации попадут и другие категории граждан, в частности блогеры, получающие деньги от иностранного правительства, например, через фонды, которые находятся в США. В законопроекте не уточняется, идет ли речь о частном или государственном зарубежном финансировании.

Согласно предложенным депутатами нововведениям, пользователей соцсетей также обяжут указывать в своих публикациях о том, что информация перепечатана из СМИ-иноагентов.

«При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ — иностранными агентами, также необходимо будет указывать на то, что источником информации является иностранный агент», — заявил Петр Толстой на заседании Госдумы. По его словам, к тем, кто тиражирует информацию иностранного агента, «будут применяться положения закона об НКО в части статуса иностранного агента».

«Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных средств массовой информации до пользователей соцсетей, медицинских или там кулинарных сайтов», — сказал вице-спикер.

Некоторые эксперты немедленно отметили, что такое положение очень похоже на обязанность указывать при публикации названия террористической организации, что она запрещена в России, и предположили,

что аудитория СМИ-иноагентов в сетях заметно уменьшится.