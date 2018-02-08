Журналисты смогут бесплатно ездить на городском транспорте Петербурга в дни ЧМ

Аккредитованные журналисты, волонтеры и болельщики смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Санкт-Петербурге в дни проведения матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщила первый заместитель председателя комитета по транспорту Северной столицы Елена Осинцева:

Держателям билетов [на матчи ЧМ-2018] бесплатный проезд будет предоставлен на всех маршрутах спортивных соревнований в дни проведения матчей при предъявлении билета на матч и предъявлении паспорта болельщика. Также бесплатный проезд будет предоставлен волонтерам и [аккредитованным] коллегам, работающим в СМИ. <…> В пунктах выдачи этих проездных билетов они будут розданы до начала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. В Санкт- Петербурге состоятся семь встреч.