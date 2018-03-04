Будущее инфографики

— О чем говорят работы победителей престижных конкурсов инфографики, за что давали призы в 2017 году?

— Премия Malofiej — это в какой-то степени рулетка. И судить о трендах по победителям трудно. Например, еще несколько лет назад были модными мобильные устройства, потом анимация. Хочется сказать, что сейчас в тренде VR, но его пока очень мало в инфографике. И не скоро он будет популярен, потому что эта технология все еще дорогостоящая и сложная. Можно сказать, что по-прежнему рулит нарратив.

Если анализировать победителей Information is beautiful, то было много хороших интерактивных визуализаций. Радует, что на такой конкурс стали подаваться такие ребята, как Washington Post, в том числе с лонгридами. Их проект «Six maps that show the anatomy of America's vast infrastructure» с картами очень впечатляет.

Что касается жюри на престижных конкурсах, то мы понимаем, что у них профессиональная деформация, и грех на этом не сыграть. Мы ведь живем в эпоху, когда уже все нарисовано и нельзя заново изобрести bar chart или линейные графики. Но если ты делаешь линейную графику и оформляешь ее так же, как Уильям Плейфер, то ты играешь в постмодернизм, ты предлагаешь визуальную цитату.

— В своем Telegram‑канале вы опубликовали ссылку на тренды 2018 года в дизайне от Mindsparkle Mag. С какими из них вы согласны?

— Я не успел прочитать подборку до конца, но могу сказать, что да, у нас очень много 3D-графики, это конвейерное производство в ТАСС.

Что касается дополненной и виртуальной реальности, то я больше верю в виртуальную. Мне уже сейчас слишком много даже одного телефона. Я не успеваю прочитывать все уведомления, но ставлю галочку, что прочитал. Получается такой обманчивый эффект потребленного контента, который ты на самом деле не успел осмыслить. Думаю, что с дополненной реальностью будет такая же история: люди вначале будут в нее играть. А виртуальная реальность интересна тем, что она вырывает человека из этой реальности и дает на сегодняшний момент максимально чувственного опыта. Он ценен тем, что когда человек потребляет любой контент, часть энергии он тратит на реконструкцию того, что потребляет, а часть — на запоминание. Если высвободить энергию, которая уходит на реконструкцию, то запоминание будет происходить легче из-за создания мнемонических связей. К тому же если мы будем изучать что-то более естественным путем проб и ошибок, то станет больше информированных и заинтересованных определенной темой людей. Например, подросткам будет легче выбрать профессию. С другой стороны, людей с расстроенной психикой тоже будет больше.