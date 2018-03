Будущее инфографики

Что касается мировых СМИ, то, признаюсь честно, я не ищу примеры для вдохновения. Мы в ТАСС взяли такой вектор развития, что нам трудно ориентироваться на коллег по цеху. Когда мы делали «Спутник один», мы вдохновлялись советской инфографикой восьмидесятых годов. Один из последних проектов, которые понравились, — это комикс про войну в Ираке от The Nib «The Good War». Содержание я так и не понял, но нас очень поразил формат этого длинного листающегося комикса, когда читатель не кликает, а просто крутит колесо прокрутки. Мне кажется, жанр комикса будет становиться все популярнее и популярнее. Мы увидим новый всплеск популярности комиксов в социальных сетях, и это уже происходит. Пока что они все англоязычные.

Еще мне понравился проект National Geographic о береговой линии — что уйдет под воду, если растают все ледники на земле (What the World Would Look Like if All the Ice Melted). Очень интересна также последняя визуализация NASA температурных аномалий. В Америке люди кричат, как они там замерзают, а оказалось, что на самом деле аномалии погоды говорят о повышении средней температуры.

Washington Post. Проект «Six maps that show the anatomy of America's vast infrastructure»