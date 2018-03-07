Преодолеет ли Telegram свой аскетизм?

Наступивший год может стать революционным для одного из ведущих мировых мессенджеров, рискующего оказаться запрещенным в России
В Telegram в отличие от других медиаплощадок популярность канала зависит исключительно от качества контента. Поэтому эксперты полагают, что каналов одной тематики станет больше. В соцсетях пользователь готов подписываться на схожие страницы и аккаунты, потому что там есть «умная» лента, которая сама будет определять, что тебе показать из кучи твоих подписок. В Telegram такой ленты нет. Если человек подписался на канал с новостями бизнеса, то максимум он подпишется на еще один похожий канал, не больше. Решающую роль в том, на что подписаться, будут играть качество и подача информации.
СИЛЬНЫЕ УСИЛЯТСЯ, СЛАБЫЕ ОСЛАБЕЮТ
Число каналов будет продолжать стремительно расти, что является негативным явлением и для подписчиков (никто не захочет видеть в ленте 500 каналов), и для самих авторов (все конкурируют со всеми). Поэтому если кто-то и надеется создать с нуля мегапопулярный канал, то лучше ему изобрести машину времени и вернуться хотя бы в 2016 год. Основные ниши уже заняты, поэтому сильные станут еще сильнее, а слабые или каналы среднего качества вряд ли усилятся. За исключением отдельных талантливых, амбициозных и дерзких выскочек. В целом этот год станет последним, когда еще можно успеть впрыгнуть в уходящий поезд и стать блогером с тысячами подписчиков, в 2019-м это уже будет нереально (если только ты не Ургант).
КОГДА FACEBOOK — НЕ ТОВАРИЩ
Прогнозы о будущем Telegram часто связывают с развитием Facebook. После объявления Цукербергом новой концепции Facebook стало понятно, что Telegram окончательно разошелся с главной мировой соцсетью: если Facebook объявил, что будет выводить в ленту посты, на которые лучше всего реагируют пользователи, то Telegram, наоборот, от концепции «интерактива» ушел — посты в Telegram-каналах нельзя комментировать, их не очень удобно «шарить» на широкую аудиторию, боты для опросов или верстки постов в Telegram настолько неудобны, что проще их не использовать. Еще одна особенность Telegram — это то, что задача продвижения каналов ложится на плечи их авторов, а сервис в этом фактически не участвует.
Telegram можно рассматривать как уютную платформу сравнительно пассивного потребления по подписке, организованную по источникам и хронологии, — то, чего многие лишились в Facebook, Twitter, Instagram.
ВПЕРЕДИ НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ
Очевидно, что-то будет происходить с рекламным рынком. Сейчас реклама в Telegram очень дорогая. Авторы каналов говорят о том, что канал с 10 тысячами подписчиков легко может продавать посты за 4000 рублей и дороже. Однако рынок будет уходить от примитивной логики «цена рекламы зависит от числа подписчиков». Уже есть примеры постоплатного принципа. То есть сначала публикуется реклама, потом заказчик смотрит на ее эффективность (например, количество привлеченных рекламой новых подписчиков), а потом платит.
АУДИТОРИЯ БУДЕТ РАСТИ
Нас ждет очередной бум, который изменит целевую аудиторию. В прошлом году в Telegram пришли админы крупных пабликов из «ВКонтакте», в этом году будут приходить популярные блогеры из Instagram и YouTube. Они приведут за собой своих подписчиков. Telegram уже не будет состоять только из «продвинутых» пользователей, здесь можно будет найти разную целевую аудиторию. Соответственно, свои каналы начнут делать компании.
С аудиторией также нужно качественно коммуницировать. У авторов есть потребность в интерактивных элементах для «обратной связи» с читателями, а у аудитории каналов есть необходимости реагировать на посты авторов иначе, чем просто «расшаривание» в другие социальные сети «полнотекстом» или отписки от канала. Разработчики Telegram должны подумать над этой коммуникационной проблемой и решить ее, расширив возможности для реакций пользователей на посты в каналах.
КОНТЕНТ УПАКУЮТ ХОРОШО
Авторы жалуются на редактор Telegra.ph и ждут от команды Дурова изменений в лучшую сторону. Они ожидают, что Telegram будет все больше упрощать работу с контентом: позволят делать вшитые ссылки и добавлять фотографии к большому тексту, не используя для этого специальных ботов. Усовершенствуют редактор в Telegra.ph — может, появится расширенная статистика, которой сейчас очень не хватает.
Что касается технических функций и свойств, то эксперты надеются, что в 2018 году разработчики Telegram наконец отделят каналы от чатов. Все же это очень разные механики потребления, разный контент. Также нужен хороший каталог каналов от самого Telegram. Например, существует каталог стикеров, где есть самые трендовые паки.
Было бы здорово, если в новом году исчезли круглые видео или появился официальный бот для публикации в каналах. Если проводить аналогии с другими мессенджерами, том уместно вспомнить, как WhatsApp запустил отдельные приложения для владельцев бизнеса, через которые можно что-то быстро купить или получить поддержку.