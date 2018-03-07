Преодолеет ли Telegram свой аскетизм?

В Telegram в отличие от других медиаплощадок популярность канала зависит исключительно от качества контента. Поэтому эксперты полагают, что каналов одной тематики станет больше. В соцсетях пользователь готов подписываться на схожие страницы и аккаунты, потому что там есть «умная» лента, которая сама будет определять, что тебе показать из кучи твоих подписок. В Telegram такой ленты нет. Если человек подписался на канал с новостями бизнеса, то максимум он подпишется на еще один похожий канал, не больше. Решающую роль в том, на что подписаться, будут играть качество и подача информации.

СИЛЬНЫЕ УСИЛЯТСЯ, СЛАБЫЕ ОСЛАБЕЮТ

Число каналов будет продолжать стремительно расти, что является негативным явлением и для подписчиков (никто не захочет видеть в ленте 500 каналов), и для самих авторов (все конкурируют со всеми). Поэтому если кто-то и надеется создать с нуля мегапопулярный канал, то лучше ему изобрести машину времени и вернуться хотя бы в 2016 год. Основные ниши уже заняты, поэтому сильные станут еще сильнее, а слабые или каналы среднего качества вряд ли усилятся. За исключением отдельных талантливых, амбициозных и дерзких выскочек. В целом этот год станет последним, когда еще можно успеть впрыгнуть в уходящий поезд и стать блогером с тысячами подписчиков, в 2019-м это уже будет нереально (если только ты не Ургант).

КОГДА FACEBOOK — НЕ ТОВАРИЩ

Прогнозы о будущем Telegram часто связывают с развитием Facebook. После объявления Цукербергом новой концепции Facebook стало понятно, что Telegram окончательно разошелся с главной мировой соцсетью: если Facebook объявил, что будет выводить в ленту посты, на которые лучше всего реагируют пользователи, то Telegram, наоборот, от концепции «интерактива» ушел — посты в Telegram-каналах нельзя комментировать, их не очень удобно «шарить» на широкую аудиторию, боты для опросов или верстки постов в Telegram настолько неудобны, что проще их не использовать. Еще одна особенность Telegram — это то, что задача продвижения каналов ложится на плечи их авторов, а сервис в этом фактически не участвует.