Google создала приложение для публикации местных новостей

Google объвил о выходе бесплатного приложения Bulletin, которое позволит любому желающему публиковать заметки, фото и видео о жизни своего населенного пункта.

С помощью приложения любой человек сможет рассказывать о местных событиях или достопримечательностях. К материалам получат доступ люди, живущие поблизости от автора. Публикации также будут индексироваться поисковыми системами, а ссылками на них можно будет делиться в соцсетях.

В отличие от популярных сейчас соцсетей, проект ориентирован на локальный контент и призван помочь журналистам-любителям, малым изданиям и простым людям создать свою аудиторию.

Но приложение имеет свои недостатки. Пока непонятно, как Google будет бороться с фейковыми новостями, ведь приложение может стать источником дезинформации и поэтому нуждается в эффективном фильтре.

Сейчас возможностями проекта могут воспользоваться только граждане США в городах Окленд и Нэшвилл, но в дальнейшем разработчики планируют расширить географию приложения: в апреле этого года к нему получит доступ весь мир. Чтобы воспользоваться тестовой версией Bulletin, нужно оставить заявку на сайте Google.

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