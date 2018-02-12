Стипендия для молодых журналистов из России с интенсивным курсом немецкого языка.

Если вы учитесь в одном из российских вузов и у вас есть опыт журналиста, а также вы очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в газете, на радио или телекомпании в Германи, вы можете отправить заявку на стипендию «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018».

Что включает программа:

• Девятинедельное пребывание в Германии с журналисткой стажировкой и семинарами с 15 июля по 16 сентября 2018 года;

• Шестинедельную стажировку в немецких СМИ;

• Двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте;

• Три журналистских семинара в Берлине;

• Оплату всех расходов (расходы на дорогу и проживание), медицинскую страховку, помощь при оформлении визы, кураторство со стороны Германо-Российского Форума;

• Стипендию в размере 600 Евро.

Условия для участников:

• Вы учитесь в одном из российских вузов (минимум 4 семестра и минимум до 16 сентября 2018 года);

• У вас есть журналистский опыт работы;

• Вы очень хорошо владеете немецким как письменно, так и устно.

Для регистрации:

Нужно отправить заявку (сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список ваших публикаций и 5 ваших публикаций на выбор) одним файлом в формате PDF по электронной почте до 28 февраля 2018 года руководителю проекта господину Марселю Блессинг-Шумилину в Германо-Российский Форум в Берлине: blessing-shumilin@deutsch-russisches-forum.de.

Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018 — повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М.В.Ломоносова. За 23 года уже 350 студентов из России приняли участие в программе. Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве. Оплата расходов на переезд оплачиваются с согласия организатора.

За дополнительной информацией обращаться к господину Блессинг-Шумилину (Тел. +49 30 263 907 31). Дополнительную информацию Вы также найдете на сайте организатора по ссылке и в Facebook.