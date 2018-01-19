Guardian показала, как правильно подавать меры экономии

На этой неделе в медиа-отрасли много говорили о редизайне Guardian. В понедельник она представила новый дизайн всех своих платформ: бумаги, сайта, мобильных приложений.

На самом деле, редизайн — это талантливая операция прикрытия. Реальной причиной редизайна стала необходимость сокращать убытки и, в частности, переходить на более экономичный формат бумаги. Изданиям и пиарщикам стоит поучиться, как толково и жизнеутверждающе поданы перемены, проводящиеся не от хорошей жизни.

Экономическая подоплека такова. Guardian продолжает смелый эксперимент с клубной оплатой (membership). Она не закрывает сайт на paywall, а просит читателей пожертвовать на качественную журналистику (ЖУРНАЛИСТ писал об этом: The Guardian вышла на 5-е место в мире по «цифровой подписке». Проект удачный, клубные пожертвования растут. Но, с учетом падения доходов от рекламы и бумажной подписки, денег все равно не хватает. В ушедшем году убытки составили 38 миллионов £. Поэтому, наряду с клубным экспериментом, для выживания надо сокращать издержки. У Guardian есть еще два года, чтобы свести баланс. Потом финансирующий ее фонд будет принимать какие-то критические решения.

Одна из проблем — бумажный формат газеты. Это был редкий для Британии берлинер — зауженный большой (А2) формат, который могут печатать не все типографии. Отсюда высокая цена печати. Новый формат — таблоид, близок к нашему А3. Его печать доступна всем типографиям, цена печати ниже, да и на бумаге можно сэкономить. Перемена формата, как ожидается, принесет несколько миллионов £ экономии в год.