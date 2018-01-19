Guardian показала, как правильно подавать меры экономии

Переход на экономичный формат бумаги связали с редизайном всех носителей
На этой неделе в медиа-отрасли много говорили о редизайне Guardian. В понедельник она представила новый дизайн всех своих платформ: бумаги, сайта, мобильных приложений.
На самом деле, редизайн — это талантливая операция прикрытия. Реальной причиной редизайна стала необходимость сокращать убытки и, в частности, переходить на более экономичный формат бумаги. Изданиям и пиарщикам стоит поучиться, как толково и жизнеутверждающе поданы перемены, проводящиеся не от хорошей жизни.
Экономическая подоплека такова. Guardian продолжает смелый эксперимент с клубной оплатой (membership). Она не закрывает сайт на paywall, а просит читателей пожертвовать на качественную журналистику (ЖУРНАЛИСТ писал об этом: The Guardian вышла на 5-е место в мире по «цифровой подписке». Проект удачный, клубные пожертвования растут. Но, с учетом падения доходов от рекламы и бумажной подписки, денег все равно не хватает. В ушедшем году убытки составили 38 миллионов £. Поэтому, наряду с клубным экспериментом, для выживания надо сокращать издержки. У Guardian есть еще два года, чтобы свести баланс. Потом финансирующий ее фонд будет принимать какие-то критические решения.
Одна из проблем — бумажный формат газеты. Это был редкий для Британии берлинер — зауженный большой (А2) формат, который могут печатать не все типографии. Отсюда высокая цена печати. Новый формат — таблоид, близок к нашему А3. Его печать доступна всем типографиям, цена печати ниже, да и на бумаге можно сэкономить. Перемена формата, как ожидается, принесет несколько миллионов £ экономии в год.
Однако само по себе изменение формата, продиктованное очевидными экономическими причинами, высветило бы лишний раз экономические проблемы издания. Поэтому руководство поступило мудро и затеяло глобальный редизайн всего, включая знаменитую синюю шапку и даже шрифты. И, конечно, публика теперь обсуждает дизайн.
Интересно, что редакция представила общественности новый формат именно под названием tabloid, что ассоциирует этот формат с отрядом прессы, который в нем чаще всего и печатается. Некоторые критики отмечают, что Guardian могла бы назвать свой новый формат его другим именем — compact. Но, кажется, это сделано с умыслом, чтобы подчеркнуть качественный характер журналистики Guardian. Ведь теперь многие комментаторы именно вот так и обсуждают: «Ах, зачем Guardian назвала свой новый формат tabloid, ведь Guardian же не таблоид, а качественное издание!»
Кстати, сами таблоиды тоже подхватили новость и с британской иронией приветствуют новичка в «клубе таблоидов». В общем, событие получилось не унылым, несмотря на его изначальные мотивы.
Наконец, сама презентация редизайна тоже заслуживает изучения. Перед запуском нового дизайна газета распространила тизерное видео. На сайте есть целый раздел, где Guardian собрала отзывы читателей, медиа-критиков, дизайнеров и даже конкурентов. В результате редакция смогла из не очень радостного мероприятия, связанного с убытками, создать важное и вполне позитивное общественное событие, которое заставило публику обсуждать не кризис, а динамику развития газеты.