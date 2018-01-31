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Образование
Екатерина Выровцева
Как заинтересовать студента историей журналистики
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№
от
31 января 2018
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Янв 31, 2018
Профессия
Инструменты для мобильной журналистики
Иво Бурум, австралийский журналист с 30-летним опытом создания программ для прайм-тайма, рассказывает о том, какие инструменты
Клуб
Уроки про прошлое, или зачем журналисту история?
Как заинтересовать студента историей журналистики
Клуб
Можно ли научить писать журналистский текст и можно ли этому научиться?
Предлагаем познакомиться с подходами к организации занятий, направленных на освоение начинающими журналистами основ авторской д
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