Образование

Как заинтересовать студента историей журналистики

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31 января 2018

Янв 31, 2018

Профессия

Инструменты для мобильной журналистики
Иво Бурум, австралийский журналист с 30-летним опытом создания программ для прайм-тайма, рассказывает о том, какие инструменты

Клуб
Уроки про прошлое, или зачем журналисту история?
Как заинтересовать студента историей журналистики

Клуб
Можно ли научить писать журналистский текст и можно ли этому научиться?
Предлагаем познакомиться с подходами к организации занятий, направленных на освоение начинающими журналистами основ авторской д