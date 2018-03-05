Журналистам будут присваивать почетные звания

Владимир Путин заявил о возможном введении почетных званий для журналистов. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии медиафорума Общероссийского народного фронта в Калининграде.

По мнению президента, введение почетных званий связано с общественным признанием важности журналистского труда. «Журналистика всегда на пике общественных интересов, на пике общественных проблем и вклад журналистов в решение этих проблем — от ЖКХ до коррупции — очень важен», — уверен Путин.

Кроме того, российский президент пообещал подумать о возможности наделения журналистов статусом, аналогичным участнику боевых действий: «Есть совершенно уникальные примеры личного мужества, когда журналисты работают в горячих точках», — отметил он.