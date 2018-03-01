Хроника беззакония

Это случилось в России в феврале 2018 года
Нападения на журналистов и блогеров
Евгений Гайворонский
* Крым. В Ялте неизвестный напал на корреспондента крымского издания «Примечания» Евгения Гайворонского. Во время нападения, по словам журналиста, неизвестный выкрикивал оскорбления в его адрес. Голос нападавшего показался Гайворонскому знакомым. «В начале января человек с похожим голосом звонил мне с угрозами, говорил, что ему меня заказали», — говорит журналист. Серьезных травм журналист не получил. Организатором нападения на себя Гайворонский считает ялтинского девелопера, бизнесу которого журналист посвятил несколько расследовательских материалов. Соответствующую информацию он указал и в заявлении в полицию. Конфликт между Гайворонским и героем его публикаций возник в конце октября 2017 года, когда в издании «Примечания» вышла статья о застройке курортного поселка Гаспра.
* Москва. Редактор архива телеканала «Спас» Василий Добродеев пожаловался на избиение генеральным директором телеканала Борисом Корчевниковым. В Сети появился полицейский рапорт о конфликте между генеральным директором и его подчиненным во время совещания. Борис Корчевников якобы нанес Василию Добродееву несколько ударов кулаками в левую область туловища. Заявление на Корчевникова пострадавший пока не написал, заявив, что ему необходимо пообщаться с адвокатом.
* Уфа. Избит журналист ТАСС Наиль Шахвалиев. Мужчины с дубинками напали на репортера неподалеку от концертного зала «Башкортостан», когда он выходил из двора дома. Журналист смог убежать от нападавших: у него рассечена губа и синяки на лице. Шахвалиев написал заявление в полицию. По подозрению в нападении задержаны двое ранее судимых жителей Белебеевского и Кармаскалинского районов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).
* Москва. Неизвестные жестоко избили ведущего телепрограммы «Решала» Владислава Чижова, сообщается на сайте газеты «Комсомольская правда». «Судя по видео, сначала неизвестные подрезали автомобиль журналиста и спровоцировали таким образом дорожный конфликт. Когда же ведущий остановился, чтобы обсудить произошедшее с совершившим резкий маневр водителем, его вытащили из машины и жестоко избили», — говорится в сообщении. Нападавшие повалили мужчину на землю и несколько раз ударили. Но на этом они не остановились: все закончилось тем, что один из злоумышленников подошел к машине жертвы и разбил лобовое стекло.
* Московская область. Сотрудники МЧС избили журналиста «Известий» на месте обнаружения обломков упавшего самолета Ан-148. На место ЧП не пускали никого, кроме представителей спецслужб. Александр Самохвалов хотел сделать несколько кадров с места ЧП, за что и был жестоко избит двумя мужчинами в форме. В результате журналист получил сотрясение мозга.
* Санкт-Петербург. Совершено нападение на съемочную группу программы «Зона особого внимания» (телеканал «Санкт-Петербург») во время подготовки очередного выпуска проекта. Сотрудники программы приехали в офис на Фарфоровской улице, где за две с половиной тысячи рублей людям предлагали оформить медкнижки и даже устроить на работу. Но после получения денег «бизнесмены» исчезали. Ведущие проекта «ЗОВ» Елена Болдышева и Юлия Глебова зашли в офис вместе с потерпевшими. Охрана сразу напала на журналистов. Больше всех досталось оператору Игорю Качоровскому. Журналисты обратились за помощью в правоохранительные органы. Нападавший задержан.
Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров
Евгений Фельдман
* Москва. Из-под домашнего ареста под подписку о невыезде освобождены гендиректор издательской компании «ИДР-Формат» Евгений Фельдман и журналист этого издательства Андрей Красавин. Их обвиняют в вымогательстве $200 тысяч у руководителей многопрофильного холдинга «Сумма» под угрозой публикации компрометирующих компанию материалов. Пресненская прокуратура Москвы фактически подвергла сомнению эту версию, вернув материалы дела на дополнительное расследование. При этом адвокат Курепин заявил «Ъ», что и само дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») было возбуждено незаконно. «Дело в том, что потерпевшим от вымогательства может быть только физическое лицо, а не юридическое, каковым является холдинг «Сумма», — сказал адвокат. Также, по его словам, не может идти речи о вымогательстве, поскольку представители «Суммы» не только выступали инициаторами всех встреч с Фельдманом и Красавиным, но сами же и предложили выплатить деньги. Господин Фельдман якобы согласился их принять, но только в качестве материальной поддержки компании «ИДР-Формат» в рамках заключенного между сторонами партнерского соглашения. Официальный представитель «Суммы» Екатерина Гришковец заявила «Ъ», что хотя и обратилась за разъяснениями к Андрею Красавину первой, но ни ему, ни Евгению Фельдману руководство холдинга денег не предлагало. А о партнерском договоре, в рамках которого компания Евгения Фельдмана получила деньги, вообще первый раз слышит.
* Магадан. Известного ученого и журналиста будут судить за «реабилитацию нацизма». Поводом для обвинения Игоря Дорогого послужили несколько постов на личной страничке в «Одноклассниках», где Игорь выразил свое мнение о советских военачальниках Жукове и Тухачевском. Сотрудники магаданского Центра «Э» завели дело по статье 354 УК РФ («Реабилитация нацизма»). И следователи, и эксперты из Дальневосточного университета обнаружили, по мнению Игоря, абсолютное незнание азов истории, путая, например, Тухачевского с Рокоссовским. У привлеченного в качестве эксперта филолога не оказалось ни одной работы по лингвистическому анализу текста. В повторных экспертизах Дорогому было отказано. Однако за год дело о постах в «Одноклассниках» достигло пяти томов. По словам Игоря, во время следствия ему не раз предлагали признать вину и раскаяться, обещая уменьшить наказание. Дорогой отказался: «Коллеги этой публики одного моего деда сослали, второго расстреляли. Сотрудничество с их конторой плохо вяжется с моими представлениями о добре и зле».
«Новая газета», публикуя рассказ об этом «театре абсурда», привела и мнение историка, специалиста по истории советских спецслужб Никиты Петрова: «Формулировка статьи 354 УК, безусловно, антиконституционна. Этот закон — анахронизм, он судит людей за мыслепреступления. И сама статья, и ее применение направлены, прежде всего, на установление единомыслия в стране. Мысль или суждение в цивилизованном и правовом государстве не могут рассматриваться как преступление. Свободу слова, закрепленную в Конституции, никто не отменял. Любой намек, двусмысленность или негативная оценка Игоря Дорогого трактуются следствием как посягательство на «символы» или «отрицание фактов». Между тем из приведенных в обвинении примеров высказываний Дорогого нет ни одного, где бы он отрицал какой-либо факт преступлений нацистов».
Статья 354 («Реабилитация нацизма») появилась в Уголовном кодексе накануне Дня Победы, в мае 2014 года: Максимальное наказание по ней — три года тюрьмы или штраф в 300 тысяч рублей.
Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.)
* Крым. Британская журналистка-фрилансер Маделайн Роуч, специализирующаяся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве, была оштрафована Центральным районным судом Симферополя. Сотрудники правоохранительных органов задержали Роуч утром 7 февраля в хостеле Симферополя. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки. Журналистка настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, чтобы познакомиться с героями своих публикаций. В ответ полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями политзаключенных с помощью мессенджера на телефоне. Журналистка была оштрафована судом на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день. Маделайн Роуч опубликовала в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушениях прав человека в Крыму и о преследованиях крымских татар. Статью на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела зампреда запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова полицейские демонстрировали в суде в качестве доказательства вины журналистки.
* Краснодар. Блогер Евгений Ширманов сделал замечание сотрудникам ДПС, после чего его задержали полицейские. Конфликт произошел 9 февраля. Ширманов сделал замечание сотруднику ДПС из-за неправильной парковки и решил написать заявление о нарушении. Все происходящее Евгений снимал на видео. Сотрудник поста потребовал прекратить съемку, но блогер отказался. Тогда на краснодарца был составлен протокол за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Блогера задержали и доставили в отдел полиции. 10 февраля состоялся суд, на котором задержанный Евгений Ширманов продемонстрировал свою видеозапись и был оправдан. «Мой арест и содержание в изоляторе признаны незаконными!» — сообщил в Instagram краснодарский блогер. В ближайшее время житель Краснодара подаст заявление в Следственный комитет.
* Тульская область. Задержаны журналисты Центра управления расследованиями. Трое журналистов Центра управления расследованиями и два волонтера 17 февраля отправились в Щекинский район с редакционным заданием подготовить сюжет об охотничьем хозяйстве «Зубр» — ранее к ним обратился местный житель, сообщивший, что охотхозяйство отбирает у него землю. После съемок журналисты отправились в Москву, однако вскоре дорогу заблокировали два внедорожника охотхозяйсива, рассказал «Дождю» главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. Дело кончилось разбирательством в следственном отделе управления Следственного комитета по городу Щекино. Результатом стало изъятие двух коптеров, которыми журналисты снимали окрестности охотничьего хозяйства, пяти телефонов и ноутбука. Ночь журналисты провели в следственном отделе. А наутро в сопровождении автомобиля ДПС они выехали в Москву. Коллеги связывают задержание журналистов с тем, что в упомянутом охотхозяйстве бывает глава «Роснефти» Игорь Сечин. А пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что журналистов задержали потому, что они работают под контролем американских спецслужб.
Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ
* Екатеринбург. Ведущий канала на YouTube, посвященного проблеме пыток в российских колониях, сообщил об угрозах в свой адрес. Алексей Кузнецов рассказал порталу «Медиазона», что, вернувшись домой, обнаружил записку с требованием удалить видео и «не лезть не в свое». Кузнецов предполагает, что угрозы могут быть связаны с сюжетом о коррупции в системе исполнения наказаний или фильмом «Россия — бизнес, который заказали!». Алексей Кузнецов также добавил, что его адреса никто не знал и «простые гражданские лица» не имели возможности его установить. Кузнецов обратился за помощью, но полиция Екатеринбурга отказалась заводить уголовное дело по факту угроз.
* Москва. Волонтер портала «Наш город» Рустам Билялов опубликовал ролик, в котором рабочие ГБУ «Жилищник» пригрозили ему убийством за снимок неубранного снега. На видео слышно, как один рабочий угрожает блогеру потому, что из-за таких фотографий «их оштрафуют на 5 тысяч», а второй размахивает руками и пытается отобрать телефон. После проверки обстоятельств случившегося двух рабочих уволили. Позднее выяснилось, что уволили только одного мужчину, который угрожал убить активиста. Второму же сотруднику сделали строгое взыскание. После публикации ролика сотрудники местного УВД позвонили Билялову с просьбой прийти и написать заявление на угрожавшего убийством. А в «Жилищнике» активиста попросили рассказать в своем блоге, что сотрудников уволили.
"Я тебя убью щас!" Москва, р-н Печатники. Житель Рустам Билялов снимал на улице неубранный снег, чтобы отправить на портал - Наш город. К жителю подошли рабочие ГБУ Жилищник, они жаловались на отсутствии денег и угрожая расправой, напали на него... https://t.co/F8mQ6W2vTR pic.twitter.com/SNpKgWp6g0
— Press Focus (@Press_Focusnik) 12 февраля 2018 г.
Изъятие (скупка, арест) тиража
* Московская область. Официально зарегистрированную газету «Вестник народной свободы» подвергли репрессии — изъяли тираж 5000 экземпляров. Сотрудники полиции одновременно в 2 местах изъяли 14 пачек в Волоколамске и 5 пачек в электричке на станции Новоиерусалимская у сотрудника издания Григория Симакова. Тираж изъяли для проведения экспертизы по подозрению в агитации против выборов.
* Омская область. Управление Роскомнадзора постановило конфисковать тираж газеты «Омское время», в которой была опубликована заметка о фестивале документального кино «Артдокфест-2017». Публикация называлась «Ельцин-центр» показал в Москве фильм про карателей из «Правого сектора» (запрещен на территории Российской Федерации), далее следовал такой текст: «На московском фестивале документального кино «Артдокфест-2017» состоялся показ фильма «Война ради мира», посвященного действующим в Донбассе карателям из «Правого сектора». Как пояснило порталу «Новый Омск» надзорное ведомство, система автоматизированного мониторинга контента обнаружила упоминание на страницах «Омского времени» общественного объединения «Правый сектор» без указания на то, что его деятельность запрещена на территории РФ. В отношении главного редактора издания возбуждено административное дело, которое грозит ему штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Препятствование деятельности интернет-изданий
* Ставрополь. Больше недели из-за мощных DDoS-атак не работал сайт независимого издания «Открытая газета для всех и каждого». В редакции газеты убеждены, что это связано с конкретным журналистским расследованием, вышедшим в номере газеты накануне. По странному совпадению, в понедельник произошли и другие неприятности: в редакцию нагрянули судебные приставы — описывать имущество редакции за неуплату штрафов за якобы незаконную рекламу, а в банк вдруг перестали проходить платежки от контрагентов. Редакция постоянно подчеркивает, что не занимается политикой, ее главная задача — борьба с коррупцией в органах власти. В том числе — в судах, Следственном комитете, прокуратуре, УФАС, в сфере ЖКХ. Не раз объектом критики становилась и служба судебных приставов. Именно за антикоррупционные расследования «Открытая» получала премии имени Андрея Сахарова, Артема Боровика и даже золотую медаль на Всероссийском конкурсе «Патриот России». Сейчас ситуация нормализовалась, редакция работает в обычном режиме.
Кроме того
* Иваново. Уволенные в конце декабря сотрудники газеты «Рабочий край» подали исковое заявление с требованием восстановить их на работе. Независимые юристы, внимательно изучив документы об увольнении журналистов, обнаружили ряд несоответствий действующему законодательству. В случае удовлетворения искового заявления журналисты вправе рассчитывать на восстановление в прежних должностях и материальную компенсацию.Али Феруз
* Москва. Журналист Али Феруз (Худоберди Нурматов) покинул Россию благодаря решению Мосгорсуда. Феруз — внештатный корреспондент «Новой газеты», гражданин Узбекистана. В последние годы он жил в России без документов и пытался получить убежище — по его словам, на родине ему угрожают преследование и смерть. В 2017 году он был задержан, суд в Москве велел его депортировать в Узбекистан. По требованию ЕСПЧ решение о депортации было приостановлено до рассмотрения его дела. Мосгорсуд пересматривал дело Али Феруза, выполняя решение Верховного суда, который 24 января отменил решение о его депортации. На заседании Мосгорсуда Феруз заявил, что не хочет оставаться в России и может выехать в Германию по проездному документу Красного Креста, что и сделал в середине февраля.
Между тем Басманный суд Москвы оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 400 тысяч рублей за публикацию статей Али Феруза по статье КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина».
* Москва. Неизвестные рассылают поддельные электронные письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию в сети. Об этом сообщил сам Роскомнадзор. По данным ведомства, электронная рассылка осуществляется с общедоступных почтовых сервисов на «бланках» управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу за подписью несуществующих сотрудников. Ведомство предупредило: «При получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru».
* Республика Тыва. На пропускном пункте ГИБДД «Шивилиг» попытались изъять весь тираж газеты «Риск». Водителю автомобиля, осуществляющему перевозку газеты в Кызыл, сотрудники ГИБДД МВД РФ по Республике Тыва так и не смогли объяснить, по чьему распоряжению они хотят изъять «Риск», и не предъявили никаких законных оснований для конфискации. Ранее подобные случаи происходили не раз. В основном атаки производились в преддверии выборов, когда властям нужно было не допустить распространения какой-либо информации. При новом министре внутренних дел Тувы Александре Щуре, только недавно заступившем на этот пост, это первая атака на газету.
* Саратов. Фрунзенский районный суд оставил в силе оправдательный приговор журналисту Сергею Вилкову по делу о клевете на депутата областной думы Сергея Курихина. Адвокат Курихина просил отменить оправдательный приговор и отправить дело на новое, третье по счету, рассмотрение. Суд отклонил апелляцию.
По версии следствия, помимо депутата Курихина Вилков оклеветал полковника ФСКН Михаила Завьялова. Вилков занимался журналистским расследованием деятельности депутата. Дело было заведено в связи с тем, что журналист опубликовал на странице в соцсети копию оперативной справки об участнике организованной преступной группировки «Парковские», чьи личные данные полностью совпадали с данными Сергея Курихина. Кроме того, Вилков публиковал информацию о том, что полковник Завьялов якобы помогал Курихину улаживать вопрос с налогами за 100 тысяч рублей.
* Ростов-на-Дону. Пролетарский районный суд оштрафовал журналиста газеты «Левиафан» (принадлежит Фонду борьбы с коррупцией) Тимофея Мартыненко на 250 тысяч рублей за участие в «несанкционированном массовом мероприятии». «Несанкционированным мероприятием» суд назвал собрание инициативной группы 24 декабря по выдвижению Алексея Навального в президенты.
Тимофей Мартыненко:
У меня самый большой штраф по статье 20.2, часть 8, за повторное нарушение — участие в несогласованной акции. Следующий за мной по величине штраф сотруднику штаба — 75 тысяч. Но собрание инициативной группы по закону не требует согласования с администрацией, там присутствовали даже представители региональной избирательной комиссии.
Он также отметил, что на мероприятии у него с собой было редакционное задание от газеты, которое позволяло бы ему там работать, даже если бы это было «несогласованным мероприятием». 2 февраля Мартыненко подал жалобы на действия сотрудников полиции и ЦПЭ в Следственный комитет.
* Москва. Роскомнадзор потребовал у уральского информагентства Znak.com удалить заметку о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном Олегу Дерипаске и Сергею Приходько. Ранее стало известно, что аналогичные предписания получили блог Алексея Навального Navalny.Com, издание «Медиазона» и сайт Радио Свобода. В своем предписании Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля 2018 года. По некоторым данным, суд находится по месту постоянной регистрации Олега Дерипаски. Стоит обратить внимание на скорость, с которой были приняты судебные и административные решения. Указанная публикация появилась на сайте 8 февраля в 13.45 мск, уже 9 февраля суд принял решение о незаконности распространения информации. 10 февраля Роскомнадзор вынес предписание об удалении и блокировке информации. Запрет на распространение касается не всего сайта, а конкретной публикации. Однако некоторые провайдеры, получая предписание Роскомнадзора, предпочитают блокировать все доменное имя целиком.
* Московская область. Полицейские задержали корреспондента «Сноба» Игоря Залюбовина на месте падения пассажирского самолета Ан-148. Сотрудники МВД забрали у журналиста телефон, удалили фотографии обломков самолета и после непродолжительной беседы отпустили, не став предъявлять никаких обвинений. Незадолго до задержания корреспондент передал в редакцию «Сноба» фото с места падения самолета в Подмосковье. Самолет «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в Раменском районе спустя несколько минут после вылета из «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.Татьяна Фельгенгауэр
* Москва. Завершено расследование нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Нападавшему — Борису Грицу — предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье «Покушение на убийство». 23 октября прошлого года Гриц ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После задержания Гриц заявлял, что журналистка «изводила его телепатически». Позднее у него выявили параноидную шизофрению. Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц только притворяется сумасшедшим. По ее словам, преступник знал, куда нужно бить ножом, а сам удар «был очень уверенный».
* Краснодарский край. Блогер и главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов, арестованный в январе судом Центрального района города-курорта, объявил голодовку. Блогер подозревается в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Народный избранник является сыном экс-директора мясокомбината «Туапсинский» Аиса Напсо, убитого в 2002 году. Валов уверен, что уголовное дело против него — это «попытка закрыть независимый интернет-проект «БлогСочи» накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу».Использованы материалы корреспондентов Фонда защиты гласности, российских и иностранных СМИ