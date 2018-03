Хроника беззакония

«Новая газета», публикуя рассказ об этом «театре абсурда», привела и мнение историка, специалиста по истории советских спецслужб Никиты Петрова: «Формулировка статьи 354 УК, безусловно, антиконституционна. Этот закон — анахронизм, он судит людей за мыслепреступления. И сама статья, и ее применение направлены, прежде всего, на установление единомыслия в стране. Мысль или суждение в цивилизованном и правовом государстве не могут рассматриваться как преступление. Свободу слова, закрепленную в Конституции, никто не отменял. Любой намек, двусмысленность или негативная оценка Игоря Дорогого трактуются следствием как посягательство на «символы» или «отрицание фактов». Между тем из приведенных в обвинении примеров высказываний Дорогого нет ни одного, где бы он отрицал какой-либо факт преступлений нацистов».

Статья 354 («Реабилитация нацизма») появилась в Уголовном кодексе накануне Дня Победы, в мае 2014 года: Максимальное наказание по ней — три года тюрьмы или штраф в 300 тысяч рублей.

Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.)

* Крым. Британская журналистка-фрилансер Маделайн Роуч, специализирующаяся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве, была оштрафована Центральным районным судом Симферополя. Сотрудники правоохранительных органов задержали Роуч утром 7 февраля в хостеле Симферополя. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки. Журналистка настаивала на том, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, чтобы познакомиться с героями своих публикаций. В ответ полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями политзаключенных с помощью мессенджера на телефоне. Журналистка была оштрафована судом на четыре тысячи рублей и покинула полуостров в тот же день. Маделайн Роуч опубликовала в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушениях прав человека в Крыму и о преследованиях крымских татар. Статью на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела зампреда запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова полицейские демонстрировали в суде в качестве доказательства вины журналистки.

* Краснодар. Блогер Евгений Ширманов сделал замечание сотрудникам ДПС, после чего его задержали полицейские. Конфликт произошел 9 февраля. Ширманов сделал замечание сотруднику ДПС из-за неправильной парковки и решил написать заявление о нарушении. Все происходящее Евгений снимал на видео. Сотрудник поста потребовал прекратить съемку, но блогер отказался. Тогда на краснодарца был составлен протокол за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Блогера задержали и доставили в отдел полиции. 10 февраля состоялся суд, на котором задержанный Евгений Ширманов продемонстрировал свою видеозапись и был оправдан. «Мой арест и содержание в изоляторе признаны незаконными!» — сообщил в Instagram краснодарский блогер. В ближайшее время житель Краснодара подаст заявление в Следственный комитет.

* Тульская область. Задержаны журналисты Центра управления расследованиями. Трое журналистов Центра управления расследованиями и два волонтера 17 февраля отправились в Щекинский район с редакционным заданием подготовить сюжет об охотничьем хозяйстве «Зубр» — ранее к ним обратился местный житель, сообщивший, что охотхозяйство отбирает у него землю. После съемок журналисты отправились в Москву, однако вскоре дорогу заблокировали два внедорожника охотхозяйсива, рассказал «Дождю» главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. Дело кончилось разбирательством в следственном отделе управления Следственного комитета по городу Щекино. Результатом стало изъятие двух коптеров, которыми журналисты снимали окрестности охотничьего хозяйства, пяти телефонов и ноутбука. Ночь журналисты провели в следственном отделе. А наутро в сопровождении автомобиля ДПС они выехали в Москву. Коллеги связывают задержание журналистов с тем, что в упомянутом охотхозяйстве бывает глава «Роснефти» Игорь Сечин. А пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что журналистов задержали потому, что они работают под контролем американских спецслужб.

Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ

* Екатеринбург. Ведущий канала на YouTube, посвященного проблеме пыток в российских колониях, сообщил об угрозах в свой адрес. Алексей Кузнецов рассказал порталу «Медиазона», что, вернувшись домой, обнаружил записку с требованием удалить видео и «не лезть не в свое». Кузнецов предполагает, что угрозы могут быть связаны с сюжетом о коррупции в системе исполнения наказаний или фильмом «Россия — бизнес, который заказали!». Алексей Кузнецов также добавил, что его адреса никто не знал и «простые гражданские лица» не имели возможности его установить. Кузнецов обратился за помощью, но полиция Екатеринбурга отказалась заводить уголовное дело по факту угроз.

* Москва. Волонтер портала «Наш город» Рустам Билялов опубликовал ролик, в котором рабочие ГБУ «Жилищник» пригрозили ему убийством за снимок неубранного снега. На видео слышно, как один рабочий угрожает блогеру потому, что из-за таких фотографий «их оштрафуют на 5 тысяч», а второй размахивает руками и пытается отобрать телефон. После проверки обстоятельств случившегося двух рабочих уволили. Позднее выяснилось, что уволили только одного мужчину, который угрожал убить активиста. Второму же сотруднику сделали строгое взыскание. После публикации ролика сотрудники местного УВД позвонили Билялову с просьбой прийти и написать заявление на угрожавшего убийством. А в «Жилищнике» активиста попросили рассказать в своем блоге, что сотрудников уволили.

"Я тебя убью щас!" Москва, р-н Печатники. Житель Рустам Билялов снимал на улице неубранный снег, чтобы отправить на портал - Наш город. К жителю подошли рабочие ГБУ Жилищник, они жаловались на отсутствии денег и угрожая расправой, напали на него... https://t.co/F8mQ6W2vTR pic.twitter.com/SNpKgWp6g0 — Press Focus (@Press_Focusnik) 12 февраля 2018 г.

Изъятие (скупка, арест) тиража

* Московская область. Официально зарегистрированную газету «Вестник народной свободы» подвергли репрессии — изъяли тираж 5000 экземпляров. Сотрудники полиции одновременно в 2 местах изъяли 14 пачек в Волоколамске и 5 пачек в электричке на станции Новоиерусалимская у сотрудника издания Григория Симакова. Тираж изъяли для проведения экспертизы по подозрению в агитации против выборов.

* Омская область. Управление Роскомнадзора постановило конфисковать тираж газеты «Омское время», в которой была опубликована заметка о фестивале документального кино «Артдокфест-2017». Публикация называлась «Ельцин-центр» показал в Москве фильм про карателей из «Правого сектора» (запрещен на территории Российской Федерации), далее следовал такой текст: «На московском фестивале документального кино «Артдокфест-2017» состоялся показ фильма «Война ради мира», посвященного действующим в Донбассе карателям из «Правого сектора». Как пояснило порталу «Новый Омск» надзорное ведомство, система автоматизированного мониторинга контента обнаружила упоминание на страницах «Омского времени» общественного объединения «Правый сектор» без указания на то, что его деятельность запрещена на территории РФ. В отношении главного редактора издания возбуждено административное дело, которое грозит ему штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Препятствование деятельности интернет-изданий

* Ставрополь. Больше недели из-за мощных DDoS-атак не работал сайт независимого издания «Открытая газета для всех и каждого». В редакции газеты убеждены, что это связано с конкретным журналистским расследованием, вышедшим в номере газеты накануне. По странному совпадению, в понедельник произошли и другие неприятности: в редакцию нагрянули судебные приставы — описывать имущество редакции за неуплату штрафов за якобы незаконную рекламу, а в банк вдруг перестали проходить платежки от контрагентов. Редакция постоянно подчеркивает, что не занимается политикой, ее главная задача — борьба с коррупцией в органах власти. В том числе — в судах, Следственном комитете, прокуратуре, УФАС, в сфере ЖКХ. Не раз объектом критики становилась и служба судебных приставов. Именно за антикоррупционные расследования «Открытая» получала премии имени Андрея Сахарова, Артема Боровика и даже золотую медаль на Всероссийском конкурсе «Патриот России». Сейчас ситуация нормализовалась, редакция работает в обычном режиме.

Кроме того

* Иваново. Уволенные в конце декабря сотрудники газеты «Рабочий край» подали исковое заявление с требованием восстановить их на работе. Независимые юристы, внимательно изучив документы об увольнении журналистов, обнаружили ряд несоответствий действующему законодательству. В случае удовлетворения искового заявления журналисты вправе рассчитывать на восстановление в прежних должностях и материальную компенсацию.

Али Феруз