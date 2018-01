Иллюстрация в медиа: 8 полезных советов

Оформляйте иллюстрациями тексты на абстрактные темы

Например, колонки на общественно-политические темы. Кроме того, иллюстрации хороши в тех случаях, когда нужно подчеркнуть эмоциональную составляющую текста или когда затрагиваемая тема слишком тяжела (например, в статье про насилие). В некоторых случаях уместны карикатуры (некоторые политические темы) или комиксы (описание процесса). Вы можете использовать иллюстрации, когда у вас нет возможности сделать съемку. Например, иногда удобнее нарисовать героя интервью, а не фотографировать его — газета Financial Times сделала иллюстрации важной частью рубрики Lunch with the FT.