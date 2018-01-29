Иллюстрация в медиа: 8 полезных советов

Сложно представить современное медиа или блог без фотографий и иллюстраций: мы воспринимаем их быстрее, чем текст. Многие статьи запоминаются нам не заголовком, а своим оформлением. Рассказываем, как начать работать с иллюстрациями и создать иллюстративный стиль для вашего издания или блога.

Как и фотография, иллюстрация помогает изданиям, которые ее умело используют, привлечь внимание читателей. Например, на странице журнала The New Yorker иллюстрации регулярно набирают тысячи «лайков» — это намного больше, чем у обычных «расшаров». Иллюстрациями легко делиться, так что вкладываясь в них, вы инвестируете и в рост вашего проекта.