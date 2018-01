Иллюстрация в медиа: 8 полезных советов

Сложно представить современное медиа или блог без фотографий и иллюстраций: мы воспринимаем их быстрее, чем текст. Многие статьи запоминаются нам не заголовком, а своим оформлением. Рассказываем, как начать работать с иллюстрациями и создать иллюстративный стиль для вашего издания или блога.

Как и фотография, иллюстрация помогает изданиям, которые ее умело используют, привлечь внимание читателей. Например, на странице журнала The New Yorker иллюстрации регулярно набирают тысячи «лайков» — это намного больше, чем у обычных «расшаров». Иллюстрациями легко делиться, так что вкладываясь в них, вы инвестируете и в рост вашего проекта.

1 Оформляйте иллюстрациями тексты на абстрактные темы

Например, колонки на общественно-политические темы. Кроме того, иллюстрации хороши в тех случаях, когда нужно подчеркнуть эмоциональную составляющую текста или когда затрагиваемая тема слишком тяжела (например, в статье про насилие). В некоторых случаях уместны карикатуры (некоторые политические темы) или комиксы (описание процесса). Вы можете использовать иллюстрации, когда у вас нет возможности сделать съемку. Например, иногда удобнее нарисовать героя интервью, а не фотографировать его — газета Financial Times сделала иллюстрации важной частью рубрики Lunch with the FT.

2 Опишите ваш иллюстративный стиль при работе художниками-фрилансерами

Как и в случае с фотостилем, здесь нужно учесть много технических моментов: толщину линии, технику, размер и т. д. Кроме того, нужно определиться со стилистикой: пинап, точечная иллюстрация, живописьи т. д. Чтобы найти подходящий для вашего издания стиль, собирайте референсы. Мы советуем делать мудборды, а потом добавлять в них свои картинки, чтобы понять, как должна выглядеть рубрика или издание в целом.

3 Экспериментируйте с разными типами иллюстраций

Например, некоторые задачи можно решить с помощью простейших векторных пиктографических иконок. Их легко нарисовать, и они спасут ситуацию, когда нужно быстро выпустить новость и нет времени и/или бюджета на съемку или полноценную иллюстрацию. Можно найти пиктограмму в одном из онлайн-архивов и быстро опубликовать материал.

4 Составляйте подробные брифы для иллюстраторов

Расскажите художнику о визуальном стиле издания в целом, объясните, какие эмоции должна вызывать его работа, покажите референсы и отправьте весь текст статьи (можно до финального редактирования).

5 Следите за визуальным стилем похожих изданий, сохраняйте и анализируйте понравившиеся работы

Подпишитесь на специализированные блоги (например, It’s Nice That) и любимых иллюстраторов на Dribble, Behance и Pinterest. В Instagram можно искать интересные работы по тегу #illustration и подписаться на нескольких иллюстраторов, а потом смотреть, за кем они следят.

6 Иллюстрации на обложке должны поддерживать архетипы или ломать их

Иллюстрации на обложке должны поддерживать архетипы или ломать их. Старайтесь, чтобы смысл больших иллюстраций был понятен без текста. Маленькие картинки могут использоваться для перехода между разными частями текста.

7 Следите за тем, где стоит размещать иллюстрации в тексте

Если вы заказали только одну иллюстрацию для текста, она должна стоять в начале и максимально полно передавать его тему. Если иллюстраций несколько, их стоит поставить так, чтобы они дополняли соответствующие части текста. Не стоит публиковать несколько иллюстраций подряд. Найдите правильный ритм. Не ограничивайте себя одним стилем или типом визуальной информации: добавьте в текст инфографику, карты и схемы, если это необходимо.

8 Не бойтесь экспериментировать​

Когда вы только начинаете, у вас наверняка нет бюджета на гонорары внештатным специалистам. Даже если вы не всегда можете снять репортаж или нарисовать иллюстрацию, есть много способов дополнить статью. Превратите фотографию в иллюстрацию с помощью приложения (например, Prisma) или найдите картинку в базе иллюстраций.

5 иллюстраторов, на которых стоит подписаться

• Leonard Peng

• Arina Shabanova

• Rami Niemi

• Matteo Berton

• Lapin