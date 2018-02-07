«Фонтанку» обвинили в обнародовании данных погибшего в Сирии летчика

Министерство обороны РФ обвинило издание «Фонтанка.ру» в том, что оно опубликовало личные данные летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии.

5 февраля в газете появился материал Дениса Короткова под заголовком «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В нем сообщается, что любой пользователь Сети может получить доступ к сведениям о финансах, должностном положении, месте и характере службы военнослужащего, зная его личный номер и дату рождения — этих сведений достаточно для входа в личный кабинет на сайте Минобороны. Для примера журналист Денис Коротков использовал данные погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

В Минобороны пояснили, что при первом входе в личный кабинет военнослужащему необходимо ввести собственный уникальный пароль. Но погибший в Сирии Роман Филипов не успел сделать этого, поэтому журналисту не составило труда войти в личный кабинет офицера.

Также ведомство сделало заявление:

В погоне за цитированием редакция «Фонтанки» нарушила пределы допустимого, в том числе элементарные понятия порядочности и этики журналистской деятельности. Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова некто Д.Коротков, не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчетам. До чего же надо было опуститься, чтобы после этого еще и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации.

«Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством», — говорится в заявлении министерства.

Автор материала не понимает недовольства ведомства. По его словам, он не публиковал никаких личных данных офицера, кроме тех, что ранее опубликовало само Министерство обороны. Главный редактор «Фонтанка.ру» Александр Горшков также опроверг публикацию персональных данных Филипова.

Денис Коротков

Если же Министерство обороны предпримет некие шаги юридического характера с целью привлечения меня к ответственности, я хотел бы видеть мотивацию и фактологию этого заявления. Пока что Министерство обороны разразилось алогичным релизом, вместо того чтобы признать собственный прокол, который при определенных обстоятельствах дает кому угодно доступ к личной информации военнослужащих. Вместо этого они — я не понял в чем — пытаются обвинить меня и «Фонтанка.ру»

Самолет Су-25, которым управлял Филипов, был сбит боевиками в провинции Идлиб. Пилот катапультировался на территорию, подконтрольную боевикам. Будучи окружен боевиками, он подорвал себя гранатой. После гибели российского летчика фотографии его документов, оказавшихся в руках боевиков, появились в Сети.