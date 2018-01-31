Новая напасть — инфлюенсеры

С тех пор инфлюенсеры стали заметным субъектом медиаландшафта. Крупнейшие бренды стараются попасть в их инстаграмы и видеотрансляции. Заключая контракты с инфлюенсерами, бренды тем самым освобождают их от прочих забот, позволяют им фокусироваться на трансляциях и повышать профессиональное мастерство.

Стримерша Карина зарабатывает миллион рублей в месяц, а влогерша Саша Спилерг выступает в Госдуме. Илью Варламова с его узнаваемым силуэтом «одувана» городничие в регионах встречают словно ревизора. Он стал этаким моно-медиа, несмотря на то, что под его брендом работает целая команда.

Работа брендов с инфлюенсерами в США приняла уже такой размах, что привлекла внимание регулятора. Федеральная торговая комиссия США выпустила в 2017 году инструкцию для инфлюенсеров и брендов. Инструкция рассказывает, как им этично взаимодействовать в продвижении «нативки», чтобы не было обмана аудитории, чтобы инфлюенсеры и бренды четко показывали, какие сообщения проплачены.

На двух инфлюенсеров, которые раскручивали собственную игровую систему, не предупредив публику о своей афилированности, было заведено дело. А еще паре десятков инфлюенсеров, включая таких звезд, как Линдси Лохан и Наоми Кэмпбелл, FTC разослала, предупреждение, чтобы не обманывали фоловеров и сообщали, если имеют финансовые отношения с брендами, о которых рассказывают.

Даже из Китая приходят сообщения, что инфлюенсеры становятся основным источником новостей и каналом для рекламы.

Что делать в этих условиях СМИ? Увы, против стихии ничего не предпримешь. Инфлюенсеры захватили молодежную, даже тинейджерскую аудиторию, которая, впрочем, и до этого особо не интересовалась СМИ. Остается фокусироваться на более возрастной аудитории. Но стоит также посматривать на инфлюенсеров и на тренды в этой среде. Может быть, удастся как-то использовать их, как это делают все прочие бренды.