Наградили победителей и финалистов Конкурса журналистов-международников 2017

Торжественная церемония награждения победителей и финалистов Конкурса журналистов-международников-2017 состоялась 21 февраля в библиотеке им. Ф.М. Достоевского.

В 2017 году к рассмотрению было принято 169 заявок из 228 поступивших. Средний возраст участника 27 лет.

Итоги конкурса:

• Лучшая аналитическая статья по международной проблематике

Окрест Дмитрий Вячеславович — «Как ИГИЛ стал настоящей медиаимперией зла» (GQ).

• Лучшее интервью по международной проблематике

Дудина Галина Сергеевна — «Взаимности и готовности к диалогу мы не видим» / Глава МИД Польши рассказал «Ъ», как Варшава старается наладить отношения с Москвой» (Коммерсант).

• Лучший репортаж по международной проблематике

Белозерских Людмила Васильевна — «Сосед за стеной, или китайская грамота» (Информационно-образовательный портал «Первая линия»);

Рыбин Александр Сергеевич — «Иракский исход» (Русский репортер).

• Лучшая фотография по международной проблематике

Перфильев Никита Владимирович «Фотографии сделанные на Евромайдане (событие которое перевернуло судьбу целой страны). Снято на черно-белую плёнку старым фотоаппаратом «Киев-19» (ИА «Ридус»).

• Начинающий журналист-международник

Веденеев Илья Николаевич — «Диалектика предательства» (Военное обозрение);

Стародубцева Марина Витальевна — «Битва за глобальную альтернативу» (ИА «Росбалт»).

• Специальный приз от Союза журналистов России

Стародубцева Марина Витальевна — «Битва за глобальную альтернативу» (ИА «Росбалт»).

Фото: Никита Перфильев / ridus.ru