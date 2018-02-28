Наградили победителей и финалистов Конкурса журналистов-международников 2017

Торжественная церемония награждения победителей и финалистов Конкурса журналистов-международников-2017 состоялась 21 февраля в библиотеке им. Ф.М. Достоевского.
В 2017 году к рассмотрению было принято 169 заявок из 228 поступивших. Средний возраст участника 27 лет.
Итоги конкурса:
• Лучшая аналитическая статья по международной проблематике
Окрест Дмитрий Вячеславович — «Как ИГИЛ стал настоящей медиаимперией зла» (GQ).
• Лучшее интервью по международной проблематике
Дудина Галина Сергеевна — «Взаимности и готовности к диалогу мы не видим» / Глава МИД Польши рассказал «Ъ», как Варшава старается наладить отношения с Москвой» (Коммерсант).
• Лучший репортаж по международной проблематике
Белозерских Людмила Васильевна — «Сосед за стеной, или китайская грамота» (Информационно-образовательный портал «Первая линия»);
Рыбин Александр Сергеевич — «Иракский исход» (Русский репортер).
• Лучшая фотография по международной проблематике
Перфильев Никита Владимирович «Фотографии сделанные на Евромайдане (событие которое перевернуло судьбу целой страны). Снято на черно-белую плёнку старым фотоаппаратом «Киев-19» (ИА «Ридус»).
• Начинающий журналист-международник
Веденеев Илья Николаевич — «Диалектика предательства» (Военное обозрение);
Стародубцева Марина Витальевна — «Битва за глобальную альтернативу» (ИА «Росбалт»).
• Специальный приз от Союза журналистов России
Стародубцева Марина Витальевна — «Битва за глобальную альтернативу» (ИА «Росбалт»).
Фото: Никита Перфильев / ridus.ru Источник: Союз журналистов России