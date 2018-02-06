Вдова Джобса намерена инвестировать в Buzzfeed News

Лорен Пауэлл Джобс — вдова одного из основателей Apple Стива Джобса — ведет с редактором BuzzFeed Беном Смитом переговоры об инвестициях в новостное подразделение компании — BuzzFeed News, сообщает Financial Times.

Источники, близкие к переговорам, отмечают, что обсуждение находится на предварительном этапе и сделка может не состояться.

В компании Пауэлл Джобс и в Buzzfeed на данный момент не подтвердили информацию о переговорах.

Добавим, что в ноябре BuzzFeed объявила о реорганизации, направленной на уменьшение зависимости от рекламы, распространяемой через Facebook, и увеличение других источников продаж.

Заходное фото: Posta-Magazine