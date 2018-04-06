В Астрахани выпустили журнал «Физрук»

Журнал «Физрук» — первое издание в Астраханской области, посвященное спорту и здоровому образу жизни.

Распространяется журнал бесплатно. В нем будет публиковаться полезная и интересная информации, например о том, где проходят крупные спортивные мероприятия, в какую секцию для занятий отдать своего ребенка, как начать вести здоровый образ жизни.

Издатели журнала запустили конкурс: необходимо загрузить в Instagram с хэштегом #журналфизрук снимок с номером журнала. Автор самой оригинальной фотографии получит приз на крупном спортивном мероприятии.

Фото: astrahan.bezformata.ru