Соблазн Зинаиды

Все дальнейшее напоминало театр абсурда. Такого я больше не видел нигде и никогда. И не слышал о таком тоже никогда. Играли блистательные актеры — Мягков, Невинный. А главную роль, как я понял, доверили тоже великому Юрию Богатыреву. И вот он вышел. И стал молчать. И молчал он так долго, что его партнеры Мягков и Невинный были вынуждены тихонько подсказывать Богатыреву: «Не молчи, мол, говори уже», — подталкивать его… Но он молчал и только отмахивался. Сначала все думали, что так положено по ходу пьесы, что режиссер так придумал, но затем, минут через десять молчания, пыхтения и топтания на сцене занавес закрылся. Я глянул на директорскую ложу: Ефремова как корова языком слизнула. В зале зашумели: «Что происходит?». Я поднялся и тоже пошел за кулисы.

Олега Николаевича я застал бледным: «Богатырев никакой. Сейчас его приводят в чувство. Ну, нашатырь, то-се. Скандал!». Он схватился за голову, извинился передо мной и куда-то убежал. Я вернулся на свое место.

Минут через пятнадцать занавес открылся вновь. И все повторилось — только теперь партнеры буквально вслух говорили Богатыреву слова его роли, он пытался повторять вслед за ними, но ничего не получалось. Пьян был в стельку. И снова закрылся занавес. Так повторялось еще, наверное, два или три раза. Наконец, режиссер принял решение доиграть спектакль без исполнителя главной роли. С грехом пополам доиграли, причем без главного героя было абсолютно непонятно, о чем там шла речь.