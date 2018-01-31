Куда уходит журналистика и журналисты

JOURNATIC

Компания Journatic приглашает журналистов писать локальные, спортивные новости, сюжеты о недвижимости и комментарии из открытых источников: полицейских и городских сайтов, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организаций, церквей и т.д. Результат продается газетам, таким как Chicago Tribune, San-Francisco Chronicle и New-York Newsday.

Journatic платит своим журналистам 10$ в час грязными, без социального пакета. Но похоже, еще меньше.

Независимый журналист из Чикаго Райан Смит редактировал для Journatic сюжеты других журналистов. Он был поражен количеством ошибок и ужасным английским языком. Тогда он обратился к своему шефу, которого никогда не видел вживую, только через видеоконференции. Тот попросил Смита быть снисходительным. Ведь все эти авторы на самом деле сидят на Филиппинах, но для комфорта американских читателей они подписываются американскими именами. Также как сотрудники колл-центров, которые сидят в Индии, называют себя Джеками и Джонами.

Смит забил во все колокола. Он обратился в программу Общественного американского радио This American Life и в институт журналистики Пойнтера. Те выяснили, что на самом деле люди на Филиппинах получают 35-40 центов за сюжет, кроме того на Journatic работают люди из Восточной Европы, Бразилии и Африки.

Владельцы Journatic в интервью This American Life защищают свою компанию: филиппинцы не пишут статьи, они только собирают информацию и пишут пару абзацев как «первый проект» статьи. Миссия Journatic — спасти журналистику. «Пока филиппинцы «ползают» по сайтам всяких инстанций в поисках информации, у местных журналистов становится больше времени на глубокую журналистику, журналистику расследования», — говорят основатели Journatic.

Так ли это? Раньше на Chicago Tribune работали 40 журналистов, которые освещали события в пригородах Чикаго. Теперь — сюжетов на сайте газеты больше, «кликов» больше, а конент дешевле, так как, благодаря Journatic, половина местных репортеров Chicago Tribune была уволена.

Сейчас на Journatic работает 50 сотрудников в США и 200 фрилансеров. При этом, если им звонят, они должны говорить, что работают, скажем, в Чикаго или в Сан-Франциско. После скандала несколько газет-заказчиков «отвалились», но это существенным образом не отразилось на успехе компании. Владельцы Journatic просто полностью отказались от авторских комментариев и обещают, что скоро они будут выдавать 100 000 сюжетов в неделю для десятков клиентов.

NARRATIVE SCIENCE

На рынок СМИ выходит еще одна компания, базирующаяся в Чикаго, — Narrative Science. Она основана выходцами из университетских кругов и ставит перед собой революционную задачу — заменить журналистские тексты компьютерными.

Совсем недавно здесь запустили программу, которая пишет ресторанную критику, собирая данные через источники в Интернете. Первоначально компьютеры производили спортивные новости для радиостанций и газет, но теперь уже и финансовые совместно с журналом Forbes.

Пишут ли компьютеры объективно? Одна из радиостанций пожаловалась Narrative Science на то, что в их новостях слишком часто негативно говорится о больших клубах американского футбола, или в новостях о школьном спорте много пишется об ошибках школьников. Родителям это не нравится. Алгоритм был скорректирован.

Основатели Narrative Science утверждают, что к 2027-му году 95% журналистских текстов будут писать компьютеры. А в 2017-ом первый компьютер получит Пулитцеровскую премию.

Не получил! Это только и радует.

Прямо сейчас Forbes приводит сравнительную статистку, где аудитория оценивает сюжеты написанные живыми авторами и компьютерами. По критериям «Связность», «Приятность для чтения», «Интересность», «Качество изложения», «Понятность» выигрывают журналисты. «Полезность», «Точность», «Объективность», «Образность» — компьютер.

Так что же мне рассказать 13-летней девочке про журналистику?

