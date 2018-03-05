Журнал возобновляет рубрику «Журналистка»

Международная федерация журналистов опубликовала шокирующую информацию: каждая вторая журналистка в мире подверглась гендерной дискриминации на рабочем месте в той или иной форме. Независимо от страны. В исламских государствах журналистка должна получить разрешение родственника мужского пола, чтобы поехать в загранкомандировку, в либеральной Скандинавии женщины подвергаются массовым угрозам в интернете, в большинстве стран рождение детей становится проблемой при приеме на работу, недоплачивают женщинам практически везде.

Россия не была представлена в исследовании, однако многолетняя практика обсуждений проблемы в регионах РФ говорит о том, что тема нам хорошо знакома. Несмотря на то что журналистика уже давно стала «женской» профессией.

Еще в 2007 году профсоюз журналистов России сообщил, что почти 80 % занятых в СМИ — женщины, при этом на уровне принятия решений их в то время было не более 15 %, а зарплата и иные доходы — в среднем на 30 % меньше, чем у мужчин. За прошедшие десять лет значительно выросло число женщин — руководителей СМИ, особенно на местном и региональном уровне, однако разрыв в доходах сохранился.

Недавнее исследование АНРИ — Медиа и ФОЙО наглядно продемонстрировало «перевернутую пирамиду» участия женщин в руководстве отрасли: если на местном уровне они составляли большинство, то на региональном и тем более на федеральном их представительство резко сокращалось. При этом эксперты отмечали, что стремились недоплатить женщинам руководители обоего пола, объясняя это так: «Они готовы работать и за меньшие деньги, а мужчины — нет». В то же время наличие дискриминации как таковой скорее признают мужчины-руководители.

Среди причин сложившегося положения аналитики называют отсутствие профессиональной дискуссионной площадки и недостаток информации, а также господство стереотипных представлений, согласно которым даже в XXI веке женщина в сознании обывателя (в том числе нередко и журналиста) — существо подчиненное. И если на заре рыночной экономики в наших популярных изданиях присутствовал слоган «Женщина — друг бизнесмена» и героиней мейнстрима, соответственно, были фотомодель или проститутка, то сегодня это скорее многодетная «матушка» или паломница, выстаивающая очереди к мощам святого, — ни в первом случае, ни во втором эти образы ничего общего не имеют с реальной жизнью подавляющего большинства женщин.

В конце 2017 года правительство РФ представило Национальную стратегию в интересах женщин до 2022 года, в подготовке которой участвовали ведущие эксперты и представители общественных организаций. Его обсуждение уже началось в регионах страны. Одна из задач стратегии — преодоление гендерных разрывов, создание возможностей для реализации потенциала женщин во всех сферах, выработка новых форматов социальной работы. Она могла бы сыграть важную роль в повышении самооценки российских женщин.

Наша рубрика снова на страницах журнала, мы предлагаем коллегам, мужчинам и женщинам, принять участие в дискуссии, в том числе и о положении женщины в российском обществе, в семье и на работе.

Рубрику открывает материал члена Союза журналистов России Ирины Богдановой.

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