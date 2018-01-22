События

Приглашаем на вебинар «Построение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера»

1 февраля, спикер — Иввета Аврорина

Вебинар ЖУРНАЛИСТА о том, как работать с отделом продаж и найти хорошего менеджера, состоится 1 февраля.

 

Спикер:

Иввета Аврорина, ведущий специалист в области медиа менеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования, г.Новосибирск. Иввета Аврорина — опытный тренер, успешный  медиаменеджер, профессионал. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

 

Стоимость:

•   Бесплатно —  для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;

•   490 рублей — для всех.

 

Регистрация:

Чтобы зарегистрироваться на этом и других вебинарах, скачайте и заполните форму и направьте ее по e-mail info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

Важно:

Хотите быть в курсе всех интересных событий? Следите за нашим календарем полезных мероприятий.

Заходное фото: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
22 января 2018

Янв 22, 2018

События

Приглашаем на вебинар «Построение отдела продаж. Где найти хорошего...
1 февраля, спикер — Иввета Аврорина

Медиа

Как сделать интернет-СМИ популярным? Советы BBC
Просмотры, расшаривание и клики — как отследить и улучшить эти показатели рассказывает Эбру Доган, консультант по цифровому кон

Мнение

Читатели более склонны дотировать контент, чем оплачивать подписку
Клубная модель журналистики побеждает товарную