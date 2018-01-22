Приглашаем на вебинар «Построение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА о том, как работать с отделом продаж и найти хорошего менеджера, состоится 1 февраля.

Спикер:

Иввета Аврорина, ведущий специалист в области медиа менеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования, г.Новосибирск. Иввета Аврорина — опытный тренер, успешный медиаменеджер, профессионал. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

Стоимость:

• Бесплатно — для членов Клуба ЖУРНАЛИСТ;

• 490 рублей — для всех.

Регистрация:

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